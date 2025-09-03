IR A
El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

La ex participante de Gran Hermano dio su versión sobre la ruptura con el cantante de cumbia.

Redes Sociales

Lucila "La Tora" Villar, de Gran Hermano, reveló que se separó de su pareja, Maxi, el cantante de 18 kilates. "No quiero llorar", pidió la mediática.

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.
La ex participante del reality de Telefe salió con el cantante de cumbia durante 4 meses, y ahora se distanciaron: “Sí, se terminó. Cosas del vínculo y la pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma”.

La influencer decidió dar su versión de la ruptura y subrayó que se trató de una falta de respeto: "Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones para el lado que quiera", detalló.

Lucila no dio más detalles sobre la relación con el músico, sino que aclaró : "No me puedo hacer cargo de lo que piensen, pero respeto en todo sentido y en todos los aspectos”.

Los famosos se conocieron en el stream de GH en una entrevista: "Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día... flechazo", relató ella en el ciclo de TV, A la Barbarrosa.

