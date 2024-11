Telefe dejó afuera a una panelista histórica de Gran Hermano y estalló en llanto: "No me gusta..."

Se trata de la periodista de espectáculos Marisa Brel que participó en un total de ocho ediciones. "Antes de ser panelista, yo ya era fanática de Gran Hermano y me encanta desarrollarlo como fenómeno social. Me encanta, yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar cómo uno se maneja en la vida o cómo puede salirse de relaciones tóxicas", relató en comunicación con Ángel de Brito en el streaming Bondi.

"Eso tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente y puedo fanatizarme con alguien porque me gustan sus valores, porque me gusta su estrategia o porque no me gusta su estrategia en otros casos", agregó, dando cuenta de su compromiso con los participantes del reality show.

Entonces la periodista se mostró angustiada por su salida del ciclo y, entre lágrimas, expresó: "Voy a cumplir 55 el mes que viene y la verdad a esta altura... no me gusta que me hagan estas cosas".

Embed Marisa Brel al borde del llanto por no ser seleccionada para el panel de la próxima edición de #GranHermano: "No me gusta que me hagan estas cosas"



Consultada por el conductor sobre los motivos que podrían explicar porqué no fue convocada, reveló: "Con quien me tengo que pelear, me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesa. No sé qué pensar".

Luego, detalló que fue ella misma quien consultó sobre su participación: "Yo llamé a la producción para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera".

"Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un porqué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta", concluyó angustiada.