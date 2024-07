Telefe decidió levantar Gran Hermano a días de la gran final

Gran Hermano Redes sociales

Sucede que el programa que conduce Santiago del Moro es a las 22.30, pero el partido de la Selección en cuartos de final ante la Selección ecuatoriana es a las 22 y habrá una previa en el mismo canal que tampoco permite brindar el ciclo antes.

Sin embargo, el viernes volverá a emitirse el ciclo con La noche de los ex con la conducción de Robertito Funes Ugarte. El siguiente programa es la final el domingo y el lunes se hará el debate con el ganador y los dos finalistas, es decir, continuará todo su curso a pesar del programa que no se emite.

Escándalo en Telefe: los exparticipantes de Gran Hermano no tienen dinero ni para pagar un hotel

El canal Telefe no cuida a los exparticipantes de Gran Hermano 2023, los obliga a ser parte de todas las galas de los domingos y el cordobés Hernán Ontivero tuvo que dormir en la terminal de Retiro por no tener dinero.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el periodista Agustín Rey en el programa radial Argenzuela: "Escándalo total en Telefe. No van a estar todos los eliminados el domingo, por lo menos cuatro no van a estar". Esto fue toda una sorpresa para los televidentes, ya que Hernán, Axel, Williams y Alan no estarían en la final porque no tienen plata para el hotel.

"Telefe les dijo que no hay presupuesto. El cordobés llegó a dormir en una plaza en Retiro, le alcanzaba solo para comer algo. En Gran Hermano dicen que están con las cartas documento de los casinos ilegales", concluyó Rey. Así, se terminó por exponer al canal, ya que el reality show les genera ganancias de miles de dólares todos los días.