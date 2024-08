Se confirmó el regreso de Gran Hermano: lo adelantan y empieza antes de 2025

El canal Telefe decidió adelantar el regreso de Gran Hermano , de forma que el público no tendrá que esperar hasta 2025 para volver a ver el reality show y se estrenará en los primeros días de diciembre .

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el periodista Agustín Rey en Radio 10 , donde comenzó por revelar: "La idea del canal es que vuelva lo antes posible , no quieren que sea marzo la fecha tentativa de regreso. Hoy, 19 de agosto, comenzará, lo tengo confirmado por tres fuentes, los primeros días de diciembre de este año ". De esta manera, habrán pasado tan solo cinco meses para que regrese a la televisión.

Con respecto a los detalles de esta nueva edición, Rey aseguró: "Santiago del Moro, como siempre, estará al frente de la conducción. Edición salvaje, así lo venden. No va a durar siete meses, me dicen que la última experiencia fue muy larga y muy complicada. Y podría haber uno que otro famosito en el casting". Así, llenó de expectativa a los fans del formato.

Marcos Ginocchio y Bautista Mascia Gran Hermano Marcos Ginocchio y Bautista Mascia, los últimos ganadores de Gran Hermano. Captura Instagram

Para finalizar, el periodista de Radio 10 terminó por contar a qué programa reemplazará: "Va a tener aire al término de Bake Off Famosos que conduce Wanda Nara, que hoy o mañana empiezan a grabar. Todavía no convocaron a los castings presenciales, en 10 o 15 días los van a empezar a citar porque es todo medio express". Todo esto no hace más que confirmar que Telefe está desesperado por recuperar el rating.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1825542734725427497&partner=&hide_thread=false Primicia: #GranHermano vuelve a Telefe los primeros días de diciembre de este año. Durará menos que los 7 meses de este año, y se vende como edición SALVAJE. No se descarta que haya algún famoso. pic.twitter.com/mDOrPIVqHE — Agus Rey (@agus_rey) August 19, 2024

Telefe levantó Survivor y recuperó la cima del rating: volvió a superar los dos dígitos

Telefe volvió a superar los dos dígitos de audiencia y recuperó la cima del rating tras levantar Survivor, Expedición Robinson, una noticia muy festejada por el canal teniendo en cuenta el rápido crecimiento de El Trece para competirle mano a mano.