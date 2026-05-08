Mercado Libre lidera el desplome de las acciones argentinas en Wall Street Los activos locales se hunden hasta un 12% y cierran la semana a contramano de lo que mostró el mercado en los días previos. Por su parte, el S&P Merval cae 2,1% y el riesgo país se mantiene por arriba de los 500 puntos básicos. Por + Seguir en







Caen las acciones de Mercado Libre en Wall Street.

Las acciones argentinas transitan un viernes rojo en Wall Street: los ADRs de Mercado Libre lideran las bajas con un 12% y cierra la semana a contramano de lo que mostró el mercado en los días previos. Por su parte, el S&P Merval cae 2,1% y el riesgo país se mantiene por arriba de los 500 puntos básicos.

La merma del gigante de ecommerce ocurre luego la presentación de sus balances. Los mismos mostraron que el primer trimestre del año cerró con ingresos netos por US$8.800 millones, lo que equivale a un crecimiento del 49% interanual. Pese al dato, la ganancia neta no cumplió con las expectativas del mercado: al cierre del período de enero-marzo obtuvo US$417 millones, por debajo de los US$433 millones que estimaban los analistas.

Wall Street Caen las acciones argentinas en Wall Street.

En lo que respecta al resto de las acciones, el Grupo Supervielle cae 5,2%, seguido de Transportadora de Gas del Norte (-3,9%), y Pampa Energía (-3,5%). Los que más caen son Grupo Supervielle e IRSA con el 6,5% y el 5,8%, respectivamente.