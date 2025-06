Taylor Swift rompió un impensado récord en Spotify tras recomprar sus álbumes originales

La cantante estadounidense Taylor Swift compró los masters de sus primeros seis álbumes tras una larga disputa legal y esto provocó un auge repentino e sus canciones en la plataforma de streaming musical Spotify , donde rompió un impensado récord con uno de los discos en particular .

Taylor Swift recuperó los derechos de sus primeros 6 discos y lo festejó con sus fanáticos: "Me perteneces"

Esta información fue revelada por el portal The Hollywood Reporter, que confirmó que Spotify compartió datos privilegiados sobre el crecimiento meteórico de reproducciones mundiales por los primeros álbumes de Taylor Swift tras el anuncio. Más específicamente, el disco Speak Now (2010) tuvo un aumento del 430% y no se registran precedentes de algo similar.