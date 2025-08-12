"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación La serie estará segmentada en tres etapas de la vida de la famosa y será interpretada por actrices diferentes: "Quiero su alma", reveló una de las elegidas.







Después de la exitosas series biográficas Menem, sobre el expresidente Carlos Menem; Cóppola, el representante; sobre el manager de Diego Maradona y del propio astro del fútbol con Sueño bendito, ahora es Moria Casán quien quedará inmortalizada en La One, una ficción de Netflix que ya tiene a sus protagonistas.

La serie contará la vida de la conductora, de la bailarina y la vedette que se inició en el espectáculo en los años '70, en tres etapas. En al última y hasta la actualidad será interpretada por Cecilia Roth: "Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma", reveló la actriz en el programa de Ángel De Brito.

La ganadora de dos Premios Goya contó cuáles son sus expectativas para encarnar a la famosa, aunque sin conocerla personalmente, aunque no tuvo oportunidad de conocerla en la intimidad, aseguró que es una mujer encantadora e inteligente.

La expareja de Fito Páez, respondió preguntas en el stream Bondi y dio detalles de la producción, para cada etapa de la artista. En la segunda etapa será interpretada por Griselda Siciliani. Tiene la producción de About Entertainment.

Además, dijo que se había pensado en la cantante Lali Espósito para hacer de la Moria más joven pero que rechazó la convocatoria por falta de tiempo: "En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows", resaltó Cecilia sobre la jurado de La Voz Argentina.