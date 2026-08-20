Javier Milei anunció un nuevo recital con su banda para festejar la baja de la inflación mayorista

El Presidente confirmó la realización de un nuevo show junto a sus colaboradores durante el cierre del Council of Americas en el Hotel Alvear. El jefe de Estado cumplirá una "promesa" formulada a principios de año.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves la realización de un nuevo recital con su agrupación musical, La Banda Presidencial, para festejar el índice de inflación mayorista de julio, que se ubicó en el 0,8% . El jefe de Estado brindó esta novedad durante el discurso de clausura del foro del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear .

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El jefe de Estado ratificó de este modo la promesa formulada en febrero, cuando prometió un festejo si el registro de precios caía por debajo del 1%. Integrantes de su equipo en el auditorio le señalaron que la organización del evento ya estaba en marcha. Ante esta novedad, el mandatario respondió: "Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré" .

En su exposición, el Presidente cuestionó a los periodistas y economistas que critican la marcha del programa económico . Milei remarcó que sus pronósticos sobre la inflación con inicio en cero siempre estuvieron referidos al índice mayorista, por su menor distorsión frente a los precios de los servicios.

"Mal que les pese a los medios y economistas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%" , subrayó el mandatario ante el empresariado.

La Banda Presidencial ya concretó dos presentaciones, una en 2024 y otra en 2025. El espectáculo más reciente tuvo lugar en el estadio Movistar Arena el 6 de octubre pasado, en el marco del lanzamiento de su libro La Construcción del Milagro, donde el jefe de Estado encabezó el show como cantante principal.

La alineación incluyó a Bertie Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra, Marcelo Duclós en bajo, Hernán Scarfo en segunda guitarra, Fernando Mezzina en teclados y la participación de Lilia Lemoine junto a Ana Tamagno en coros.

"Demoliendo Hoteles":

Porque Javier Milei interpretó esa canción de Charly García para la presentación de su libro en el Movistar Arena pic.twitter.com/fERkrBCuH8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2025

Un formato reducido del grupo actuó con anterioridad en el estadio Luna Park el 22 de mayo de 2024 para la presentación de otro libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

"Panic Show":

Por la presentación musical de Javier Milei en el Luna Park pic.twitter.com/khhOtNOXFt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 23, 2024

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El Presidente enfatizó la drástica desaceleración del índice de precios desde el inicio de su gestión administrativa. "Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Es decir, bajamos 85% de la inflación", remarcó el jefe de Estado al comparar los números iniciales con la trayectoria reciente.

El economista concluyó su intervención con una ponderación de los avances conseguidos frente a las críticas de la oposición. "Falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina", sentenció el mandatario.