Tamara Pettinato renunció en vivo a Bendita: "No vuelvo después del maltrato"

Durante su visita al programa Ángel Responde del streaming de Bondi, el conductor comenzó por leer el mensaje que envió Tamara Pettinato para confirmar su salida de Bendita. "No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen", expresó la expanelista.