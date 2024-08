Tamara Pettinato criticó a Javier Milei luego de llamarla prostituta: "¿Hay que dejarlo pasar?"

“Hay una causa que van investigar y no me puedo meter a decir es culpable o no, es responsable o no. Lo que quiero decir es que no me acusen a mi. Toda esta semana estuvieron acusándolo a él y a mi mezclando todo en una misma causa cuando yo no soy villana en esta historia" .

Sobre los dichos de la figura presidencial, Tamara Pettinato analizó que "ya no me sorprende de él. Lo que siempre me pregunto en estos casos es ?hay que dejarlo pasar?. El Presidente me dice prostituta y que soy parte de una asociación ilícita y ¿qué se hace?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/radioconvos899/status/1824426203970736246&partner=&hide_thread=false Tamara en #YAQPA sobre los dichos de Milei de que es prostituta. "¿Hay que dejarlo pasar? ¿Qué se hace? Me llama la atención que no repararon mucho en eso". pic.twitter.com/yWh527Sy8U — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 16, 2024

"Se le hace una demanda para que se retracte, no sé. Supongo que lo voy a dejar pasar pero lo que me llama la atención es que mucho no repararon en esto. No vi a nadie escandalizado", agrego en su espacio en Radio Con Vos.

El descargo de Tamara Pettinato: "Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo"

El jueves en Blender, la columnista radial Tamara Pettinato realizó un descargo público luego de la polémica que se generó a partir de un video suyo en la que se la ve bebiendo cerveza en el despacho presidencial de Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández.

Pettinato explicó que se trató de un almuerzo en Casa Rosada después de haber ido a grabar una entrevista y acusó a periodistas de haberla difamado públicamente.

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl...", enumeró la columnista radial.

"No me escondí ni me escapé. No tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es un video que yo nunca tuve, que no salió de mí, que lo tenía una persona. Dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo corrieron el foco de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo", concluyó Pettinato.