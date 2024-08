El nuevo video de Tamara Pettinato hablándole a Alberto Fernández desde el sillón de Rivadavia

La conductora de Blender no se frenó y le contestó a modo de broma: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

Ante esta afirmación, Alberto insiste en la pregunta: “Pero, ¿me amás o no me amas?”, consulta a la que Tamara responde: “Te amo y por eso te voy a matar ahora”.

Este video se difundió tras el descargo que hizo la periodista en su programa de streaming en el que se defiende de las críticas: “Este video es un chisme, corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. Me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar, entré con cuatro personas más y no en un baúl”.

Tamara Pettinato criticó a Javier Milei luego de llamarla prostituta: "¿Hay que dejarlo pasar?"

La periodista Tamara Pettinato criticó al presidente Javier Milei luego de llamarla prostituta tras la difusión de un video de ella junto al exmandatario Alberto Fernández en Casa Rosada. "¿Hay que dejarlo pasar?", se preguntó al regresar a la radio donde trabaja. .Aseguró "tener angustia", pero "no miedo de salir a la calle" y consultó "¿qué se hace?" luego de los dichos del jefe de Estado en su contra.

Embed Tamara en #YAQPA sobre los dichos de Milei de que es prostituta. "¿Hay que dejarlo pasar? ¿Qué se hace? Me llama la atención que no repararon mucho en eso". pic.twitter.com/yWh527Sy8U — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 16, 2024

“Hay una causa que van investigar y no me puedo meter a decir es culpable o no, es responsable o no. Lo que quiero decir es que no me acusen a mi. Toda esta semana estuvieron acusándolo a él y a mi mezclando todo en una misma causa cuando yo no soy villana en esta historia".