El descargo de Tamara Pettinato tras el escándalo del video en Casa Rosada: "Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo"

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl...", enumeró la columnista radial.

"No me escondí ni me escapé. No tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es un video que yo nunca tuve, que no salió de mí, que lo tenía una persona. Dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo corrieron el foco de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo", concluyó Pettinato.