Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz y exvedette Graciela Alfano reavivó la polémica con Susana Giménez, que se había desatado por quién era la dueña del tapado usado por María Julia Alsogaray en la mítica tapa de Noticias , y destrozó a la diva de los teléfonos: "Me parece una vieja de mierda. Lo digo con todas las letras y lo voy a sostener porque es un respeto hacia mí mismo" , expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, conducido por la periodista Nancy Pazos , la actriz no dudó en contestarle a Susana, quien salió al ataque, advirtiendo que el famoso tapado de la funcionario menemista le pertenecía. "Yo no mentí en nada, si el tapado era de ella, fenómeno. Pero esto, a la señora Giménez no le da ningún derecho a insultarme, a denigrarme, a decirme cosas tremendas de la nada, porque nadie la nombró".

Además, agregó: "Esto es un hecho de violencia, y yo pongo un límite. Que el tapado sea de quien sea, me importa un corno, parecemos dos taradas hablando de un tapado".

En el mismo sentido, Alfano aseguró: "Me dijo cosas gravísimas. Entonces, ya que vamos al hablar del tapado, yo digo: Susana Giménez, la edad te pegó muy mal. Te convertiste en una señora mayor, como esos viejos que se ponen irritables y que se le sale la chaveta y dice cualquier cosa ".

Finalmente, concluyó: "Además, ella dice que le da vergüenza ser argentina y a mí me da vergüenza que la señora Giménez sea argentina".

Un inesperado cruce entre Graciela Alfano y Susana Giménez se generó en las últimas horas, luego de que la exmodelo afirmara que el tapado usado por María Julia Alsogaray en la mítica tapa de Noticias le pertenecía.

Alfano reveló en el programa Puro Show que, según le contaron desde la peletería, utilizaron una de sus prendas para la producción de la sesión. “María Julia misma me dijo: ‘Me dijeron que me puse tu tapado’”, explicó, asegurando que Alsogaray se sintió halagada con el gesto.

Sin embargo, la conductora salió al ataque durante una móvil de LAM: “A mí me interesa decir que la piel de la tapa es mi tapado, no el de Alfano. Es mío y de Graciela Borges, ella no estaba ahí”, sentenció, ratificando que ella fue la dueña de esa prenda icónica.

La respuesta de Alfano fue inmediata y filosa: insinuó que Giménez podría haber prestado su tapado para la nueva serie sobre Carlos Menem, y advirtió: “Yo esperaba no estar, pero estoy en todos lados porque soy la columna vertebral del espectáculo de los argentinos”. “¿No era más fácil levantar el teléfono?”, preguntó visiblemente molesta.