Uno de los panelistas más polémicos de Gran Hermano destrozó al programa y Sol Abraham tras ganar el reality

La figura de Telefe lanzó ácidas observaciones sobre la convivencia en pantalla, encendiendo alarmas ante un desenlace inesperado.

La consagración de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada desató un vendaval de críticas internas. El analista Ceferino Reato no se guardó nada durante la emisión posterior de Telefe y lanzó durísimas apreciaciones contra el formato de la actual temporada.

Reato tildó a esta edición de "cansadora, muy larga, también muy irregular" , apuntando directamente al desafío de convivir con un elenco integrado por figuras públicas. "Es difícil producir una casa de famosos porque los famosos tienen inquietudes y demás" , disparó sin filtro.

El periodista remarcó su preferencia explícita por la versión histórica del certamen, pidiendo reglas tajantes que impidan los repechajes. "Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver" , sentenció de forma contundente.

Además del formato, la coronación de Sol Abraham provocó reflexiones agudas por parte del panelista respecto a la lectura que hace la audiencia. Reato calificó el triunfo de la santiagueña como un fenómeno sumamente llamativo dentro de la historia del programa.

"Felicitaciones a las dos. Era muy difícil para una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho" , opinó sobre el mensaje de la sociedad al premiar un perfil confrontativo por encima de la otra finalista, Yipio Pintos .

Ceferino Reato.

Por cuánto ganó Sol Abraham

La histórica final de Gran Hermano Generación Dorada consagró a Solange Abraham tras una votación telefónica sumamente ajustada frente a Yipio Pintos. El desenlace coronó una definición vibrante donde la jugadora santiagueña se impuso con el 52,3% de los votos del público.

El segundo puesto quedó en manos de Yipio Pintos, quien cosechó el 47,7% de los sufragios populares en la placa definitiva. La estrecha diferencia de menos de cinco puntos porcentuales reflejó la enorme paridad que se vivió en las instancias finales del certamen.

Frente a este resultado ajustado, Ceferino Reato hizo un balance directo del desenlace y felicitó formalmente a las jugadoras. "Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia", afirmó el analista en el debate.

Las repercusiones no tardaron en expandirse en los medios tras la consagración, generando posturas sumamente encontradas. La propia Yanina Latorre se sumó a las declaraciones fulminantes contra la ganadora al remarcar públicamente que Sol "nunca demostró un síntoma de humanidad".

Pese a los duros cuestionamientos por su rol de antagonista, el respaldo telefónico transformó a la participante en la vencedora del reality. Reato concluyó que este apoyo masivo marca una clara transformación en la percepción y tolerancia de la audiencia hacia los villanos.

De esta manera, con más de la mitad de los votos a su favor, la edición de famosos cerró su ciclo en la pantalla de Telefe. La coronación dejó abierta una intensa controversia entre el juego estratégico, el favor del público y la mirada crítica de los especialistas.