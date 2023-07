Stephanie Demner fue víctima de un robo en Wimbledon: "Estoy devastada"

Cada vez que Guido Pella disputa un partido de tenis, Stephanie Demner tiene como cábala no aparecer en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de la victoria del argentino, la modelo no publicó ninguna historia de Instagram y sorprendió a sus seguidores con una noticia: “Me robaron”.

Demner Wimbledon robo Captura de pantalla

“Quisiera decir ‘buen día’, pero no entienden todas las cosas que pasó en esas horas que desaparecí. Por empezar, me robaron. Voy a ampliar: estoy bien y no me di cuenta. Diría que fue un descuido, pero no lo fue”, expresó la modelo y empresaria en una historia.

Relató que el jueves estaban yendo al club para acompañar a Pella y, en ese transcurso pararon un segundo su camino. “Iba por la calle con el cochecito y paré para darle juguito a Ari. Me había sacado la campera, la tenía enganchada en el cochecito y había puesto el celular adentro”, explicó.

Demner Wimbledon robo Captura de pantalla

“Cuando termino, busco el celular para escribirle a Guido y no estaba. Pensé que se me había caído y lo empecé a buscar, me empecé a poner loca. No pensé que me iba a pasar en Londres”, contó. También reveló que le pidió a Ari que le tenga paciencia y ambas fueron al club para que alguien le avise al tenista.

Finalmente no se trató de una pérdida sino de un robo: “Mi celular detecto que estaba como a una hora y media, como en un desarmadero de autos. Igual me lo apagaron al toque. Estoy devastad. Materialmente hablando, que te roben el cel es dejarte totalmente inhabilitada de todos lados”

stephanie demner y guido pella.jpg Stephanie Demner y Guido Pella se casan: el mensaje de la familia del tenista

Luego le puso humor a la situación y pidió que vuelva el teléfono fijo: “No me sé ni el número de Guido”.