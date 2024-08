Spoilers: Universal compartió nuevas imágenes sobre su película más esperada

Five Nights at Freddy's 2 traerá a los animatrónicos withered y a los toy.

El desarrollador de videojuegos Scott Cawthon , creador de la franquicia Five Nights at Freddy's, reveló nuevos detalles sobre la secuela de la película y continuó llenando de ilusión a los fanáticos tras los adelantos del otro día .

Tras crear la cuenta @FNAF_ScottGames en X (ex Twitter), Cawthon no ha parado de compartir imágenes sobre Five Nights at Freddy's 2 desde el 1° de agosto y ha dejado varias sorpresas para su audiencia. En esta ocasión, se ha centrado más que nada en los animatrónicos withered, los más violentos de toda la franquicia.