Universal lanzó un llamativo adelanto sobre su película más esperada y sorprendió a los fans

Five Nights at Freddy's fue un éxito de taquilla y su secuela es muy esperada por fans.

El desarrollador de videojuegos Scott Cawthon , creador de la franquicia Five Nights at Freddy's, reveló múltiples detalles sobre la secuela de la exitosa primera película de terror y llenó de entusiasmo a los fans .

Tras crear la cuenta @FNAF_ScottGames en X (ex Twitter), Cawthon no ha parado de compartir imágenes sobre Five Nights at Freddy's 2 desde el 1 de agosto y ha dejado varias sorpresas para su audiencia. Lo más llamativo de todo han sido tres fotografías de lo que parecen ser partes de los animatrónicos para esta secuela.