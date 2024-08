Marvel analiza revivir a un icónico superhéroe y quiere a Tom Cruise para devolverle la vida

En el Universo Cinematográfico de Marvel existen distintos tipos de personajes que suelen ser actuados por figuras, pero no se centran en una sola interpretación. Por eso ahora están en busca de Tom Cruise, la estrella que necesitaban para volver a darle vida a un icónico superhéroe.

La idea principal de Marvel es que actúe en las próximas películas de Los Vengadores. Una de ellas se estrena en 2026 y la otra en 2027, pero un detalle no menor es que todavía no comenzaron a grabar ninguna de ellas. De hecho, aún deben terminar la convocatoria.

Se trataría de “una especie de Iron Man” el personaje que le tienen preparado a la estrella de Misión Imposible. Aunque se había rumoreado que no, en un principio era pretendido para el papel de Tony Stark, pero no progresó. Fue entonces Robert Downey Jr quien tomó el lugar y fue un éxito.

Pero como en este caso Downey va a actuar, pero para hacer otro papel, lo buscaron a Tom. El viejo Iron Man va a hacer de Dr. Doom. Eso fue una gran noticia para el mundo del cine, ya que iba a ser una pérdida grande no tenerlo en Avengers: Doomsday.

El director de Marvel reveló cuándo se estrena Vengadores 5

Pasaron cinco años del lanzamiento de la última película de Avengers y el final dejó triste a más de uno. Pero, luego de tanta espera, el jefe de Marvel, Kevin Fage, confirmó finalmente cuál será la fecha de estreno y también se revelaron nombres de algunos personajes.

El film se llamará Avengers: Doomsday, aunque previamente se iba a llamar The Kang Dynasty. No solo marca el regreso de Robert Downey Jr. y no como Iron Man, sino como el villano llamado Víctor Von Doom, sino también de los hermanos Joe y Anthony Russo como directores.

Tras la incertidumbre de no anunciar la quinta película, Fage confirmó que se estrenará el 1 de mayo del 2026 y no en 2025 como estaba previsto. También lo que se sabe es que su secuela, es decir, Avengers: Secret Wars va a estrenarse el 7 de mayo del 2027.