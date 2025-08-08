Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido El papel de Pedro Pascal en 'Avengers: Doomsday' no será el esperado ni tampoco el prometido: se despejan las dudas alrededor de Reed Richards en el UCM.







Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción. Marvel Studios

Matt Shakman, director de 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', confirmó hace unas semanas que Pedro Pascal iba a ser el nuevo líder de los Vengadores tras los acontecimientos de su largometraje.

Esa afirmación abrió la puerta a todo tipo de teorías, y no fueron pocos los que pensaron que Pascal, la incorporación más reciente del UCM junto con la primera familia de la Casa de las Ideas, iba a ser el protagonista de 'Avengers: Doomsday'. Ante el caos desatado por ese comentario, Variety ha aclarado el rol del actor en el evento de los Russo.

pedro pascal Cambio en Marvel: quién sería el nuevo líder de los vengadores en Avengers: Doomsday "Pasa de ser el científico friki encerrado en su laboratorio a ser el esposo y padre que haría lo que fuera por proteger a su familia, y luego a ser líder de los Vengadores. Me di cuenta de que la versión que estábamos construyendo debía tener todos esos elementos", comentó el cineasta. Ahora, Variety ha confirmado que Pedro Pascal tendrá un 'papel integral' en 'Avengers: Doomsday', pero desde luego no será quien lidere el proyecto. Tendrá uno de los roles principales, eso sí, pero no estará solo en esa posición.

Los 4 Fantásticos - Pedro Pascal Marvel Studios 'Avengers: Doomsday' reunirá varios equipos de superhéroes para hacer frente al Doctor Doom de Robert Downey Jr., por lo que veremos a un amplio abanico de estrellas desfilar por el largometraje: desde los X-Men clásicos de la 20th Century Fox, hasta los nuevos Vengadores, los Thundebolts, Los 4 Fantásticos y otras viejas glorias como el Thor de Chris Hemsworth y más.

Avengers Doomsday Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. Marvel Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción, que servirá para iniciar el fin de la Saga del Multiverso con un evento similar al de 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. Veremos si el regreso de Robert Downey Jr. de la mano de los hermanos Russo es suficiente para dar carpetazo a esta etapa y resucitar el UCM mediante un reinicio parcial. La película se estrenará en diciembre de 2026, y un año después veremos 'Avengers: Secret Wars' en cines.

