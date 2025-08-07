IR A
¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Sadie Sink, reconocida mundialmente por su papel en la exitosa serie Stranger Things, protagoniza una ola de rumores que la vinculan al universo cinematográfico de Spider-Man. Las versiones más recientes sugieren que podría integrarse al elenco de la próxima entrega, titulada Brand New Day. En una entrevista con Deadline, la actriz se refirió a estas especulaciones y comentó que conoce las teorías que circulan entre los fanáticos.

Esto significa una reinvención para los mutantes dentro del UCM, abriendo un sinfín de posibilidades para nuevas historias y la introducción de personajes que aún no hemos visto en la pantalla grande.  
Cuáles son los Vengadores icónicos que volverán al universo de Marvel

Durante la conversación, Sink afirmó que "disfruta del misterio" que envuelve a su posible personaje, sin confirmar ni negar su participación en la producción. Esta ambigüedad alimenta las expectativas del público, acostumbrado al secretismo característico de las grandes franquicias de superhéroes. La ausencia de información oficial no disminuyó el interés, sino que generó aún más curiosidad en torno al reparto.

Una de las hipótesis más comentadas plantea que Sadie Sink podría interpretar a May "Mayday" Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane Watson, personajes recordados por sus versiones en la trilogía original con Tobey Maguire y Kirsten Dunst. La posibilidad de ver a esta heredera del legado arácnido entusiasma a los seguidores, quienes consideran que Sink encaja perfectamente como nueva figura central del multiverso de Spider-Man.

Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Marvel para Spider-Man: Brand New Day

Sadie Sink, reconocida por su papel en la exitosa serie Stranger Things, concentra la atención del público y los medios debido a los rumores que la vinculan a una nueva película de Marvel. Las especulaciones giran en torno a su posible participación en Spider-Man: Brand New Day, un proyecto envuelto en estricto secretismo respecto a su trama y elenco. La noticia genera revuelo en redes sociales y foros de fanáticos, ansiosos por verla en un nuevo universo de superhéroes.

Durante una entrevista con el medio Deadline, Sink abordó directamente los rumores sobre su papel en la película. La actriz mencionó que conoce las teorías y especulaciones que circulan, pero eligió mantener el misterio. Su frase “disfruto del misterio” se interpreta como una estrategia para no confirmar ni desmentir su participación, lo que incrementa aún más las expectativas.

Una de las teorías más populares dentro de la comunidad de fans sugiere que Sadie Sink podría interpretar a May "Mayday" Parker. En los cómics, Mayday es la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson, personajes que aparecen en la trilogía original interpretados por Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Esta posibilidad entusiasma a los seguidores, ya que establecería una conexión directa con el multiverso introducido en Spider-Man: No Way Home.

Aunque su rol sigue siendo un misterio, la referencia a los rumores muestra un claro interés por parte de la actriz en la conversación generada en torno a su posible ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel. Algunas teorías la vinculan con otros personajes como Gwen Stacy o una versión joven de Jean Grey, aunque la opción de Mayday Parker es la que más fuerza cobra debido a las temáticas actuales del multiverso.

La película Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2026 y continuará la historia de Peter Parker, encarnado por Tom Holland, luego de los acontecimientos de No Way Home, cuando el personaje decide empezar de nuevo, sin la compañía de sus seres queridos. La introducción de Mayday Parker, en caso de concretarse, permitiría nuevas líneas argumentales y una profundización del concepto del multiverso.

Además de los rumores en torno a Sink, ya se confirmó la participación de Jon Bernthal como The Punisher y Charlie Cox como Daredevil. La presencia de estos personajes sugiere que la película funcionará como un punto de encuentro entre distintas narrativas del universo Marvel. Tanto las confirmaciones oficiales como las especulaciones indican que Marvel y Sony buscan expandir la historia de Spider-Man de formas inesperadas.

La respuesta de Sink, manteniendo el misterio, resulta eficaz para mantener el interés del público. La actriz demuestra estar al tanto de lo que se dice y parece disfrutar del intercambio con la comunidad de seguidores. Su conexión con los fans se fortalece gracias a esta actitud ambigua. Por el momento, el misterio persiste, y la expectativa en torno a su posible papel no deja de crecer.

