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Sorpresiva reconciliación entre dos famosos argentinos tras un escándalo mediático

La pareja se separó en julio del 2025, después de una fuerte crisis, expusieron sus peleas en redes sociales y ahora decidieron volver a intentarlo.

¿Qué pareja decidió volver a intentarlo?

¿Qué pareja decidió volver a intentarlo?

Una de las separaciones más mediáticas del 2025 fue la de Homero Pettinato y Sofía Gonet. Ambos hablaron mal del otro en redes sociales y contaron intimidades particulares que llevaron a la ruptura. Sin embargo, un año después, habrían decidido volver a intentarlo.

El conductor confirmó la noticia al aire.
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El periodista Pepe Ochoa lo contó en Bondi Live: “No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", aclaró sobre el supuesto acercamiento.

Cabe destacar que la relación entre Sofía y Homero comenzó a fines de enero de 2025 tras varios acercamientos en el canal de streaming Olga. Luego de varios meses de especulaciones, la pareja blanqueo durante una entrevista asegurando que el romance era real y que se había dado de manera natural.

Como prueba de su información, desde la producción pusieron al aire unas imágenes donde se los ve a ambos en la calle, esperando para subir a un auto. Si bien el video no confirma la relación, habla de una proximidad.

Homero Pettinato habló de la supuesta reconciliación con La Reini y un detalle no pasó desapercibido

Durante un móvil con Intrusos, donde le consultaron por el video en el que supuestamente salen de un departamento a los besos y abrazos, Homero Pettinato se mostró sorprendido y negó la reconciliación: "No, no creo, ese video debe ser del año pasado".

Al ver las imágenes que publicó Pepe Ochoa, Homero respondió: "Qué raro, estoy vestido como ahora, rarísimo", y, para despistar, continuó: "Suelo repetir la ropa" y abandonó el móvil.

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