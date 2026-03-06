IR A
Bombazo en Gran Hermano: una participante dejó a su novio en vivo porque le gusta un compañero

La participante sorprendió al poner fin a una relación de 6 años para vivir una historia con otro jugador del reality de Telefe.

La participante confesó que se sentía mal por estar pensando en su compañero del reality.

La edición de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una revelación explosiva de una participante que dejó en vivo a su novio de hace 6 años por que le gusta un compañero de la casa.

La locutora lanzó frases sobre su sexualidad que ya son virales.
Luana Fernández decidió poner fin a la relación en el streaming oficial del programa: "Te dejo el camino libre", aseguró la influencer que se convirtió en pocas horas en la atracción de la redes.

La modelo también admitió que siente algo por el jugador Franco Zunino, que quedó en placa, por lo que muchos dicen que su declaración es una jugada dentro del reality de Telefe.

La empresaria miró fijo a la cámara y el micrófono y aseguró: “Espero que le haga llegar este mensaje a mi novio. Nada, yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá. Quiero estar tranquila mentalmente”.

La joven explicó que tiene un debate interno entre las emociones del juego y la desconfianza que hay del afuera: "No quiero estar pensando si me estará cagando o con quién estará. Gracias por todo lo que me diste, pero por el momento quiero que vos estés bien y yo también", subrayó emocionada.

El factor Franco Zunino

Más allá del discurso de Luana para tratar de tener "paz mental", hay un factor interesante a tener en cuenta que es su compañero de Gran Hermano, el influencer y entrenador Franco Zunino. Frases como "no quiero cargar con el peso de que si pasa algo, me siento una mierda porque lo estoy cagando", "me siento mal porque estoy sintiendo cosas por otra persona” y "vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24/7. Que sea lo que el destino quiera", no dejaron dudas de que quiere tener libertad adentro de la casa más famosa del país.

