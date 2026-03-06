Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica El “hermanito” confesó que no se ducha a diario y que su secreto es rociarse con mucho perfume. + Seguir en







Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026.

Alan Simone aseguró en sus redes sociales que se baña solo tres veces por semana y despertó cientos de comentarios. El ex GH recomendó usar desodorante para "zafar" si “no te bañaste bien”. Usuarios de X cuestionaron su higiene, especialmente tras sus rutinas de gimnasio y campo. El joven abandonó Buenos Aires y volvió a vivir en Chivilcoy para trabajar en el campo. Alan Simone, uno de los nombres más recordados de la edición de Gran Hermano 2023, se convirtió en tendencia en las últimas horas tras revelar un detalle de su rutina personal que dejó a sus seguidores sin palabras.

A través de un video en sus redes sociales, el joven de Chivilcoy confesó con total naturalidad cuántas veces se baña en la semana y desató una ola de críticas y memes. Simeone mostró su rutina diaria de su vida en el campo; en la grabación se puede ver desde el momento en que se despierta y les da agua a sus caballos y continúa con el resto de actividades de su día.

Texto del párrafo Captura de Instagram “De una me fui al gimnasio, salimos volando para la peluquería, de ahí me fui a la cama solar a darme un poco de tono. Quedé naranja como una mandarina”, relató el ex “hermanito”.

"Hoy era jueves y me acordé de que me tocaba ducha. Recuerden bañarse al menos tres veces en la semana como yo", lanzó Simone hacia el final del video. El comentario no pasó desapercibido, especialmente porque el exjugador detalló que su jornada incluyó intensas sesiones de gimnasio, trabajo en el campo y hasta una visita a la cama solar. "Si se bañaron mal, se ponen un poco de desodorante y no pasa nada", agregó como "tip" de belleza.

“Un poco de perfumito y ya me creo inalcanzable”, remató y las redes estallaron. En X, los usuarios no tardaron en reaccionar con ironía y asombro; muchos recordaron su paso por la casa más famosa del país, cuestionando cómo habrá sido la convivencia en aquel entonces.

Qué es de la vida de Alan Simone, ex Gran Hermano Alan Simone Gran Hermano 2023 Captura Telefe A casi dos años de su paso por el reality de Telefe, la vida de Alan Simone dio un giro de 180 grados. Tras una etapa de alta exposición mediática en Buenos Aires y algunos cruces públicos con figuras como Yanina Latorre, el joven decidió abandonar la ciudad para buscar refugio en sus raíces. "Me cansé, quiero una vida tranquila y ser uno más", había declarado meses atrás al anunciar su mudanza definitiva. Actualmente, Alan se encuentra instalado nuevamente en Chivilcoy, su ciudad natal. Allí regresó a su antiguo oficio: el trabajo en el campo. Lejos de las luces de los estudios de televisión, Simone dedica sus días a tareas rurales junto a su familia, una actividad que, según él mismo asegura, es lo que realmente lo hace feliz y le permite mantenerse alejado del "ruido" de la fama. “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”, confesó.