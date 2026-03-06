Gran Hermano 2026: el sorprendente dato que deja a sus competidores en crisis Entre las críticas por "acomodo" y las polémicas dentro de la casa, la primera semana del reality recolectó datos contundentes que demuestran la continuidad de su liderazgo en la televisión. + Seguir en







Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026.

Gran Hermano alcanzó un promedio de 14.1 puntos de rating en su primera gala de eliminación. El reality superó por 4 puntos a la suma de los programas más vistos de todos los demás canales. El Trece apenas alcanzó 3.8 puntos con El Zorro, quedando muy lejos del primer puesto. El éxito de audiencia se mantiene firme pese a las denuncias de fraude y "acomodos". Ni los rumores de fraude ni las denuncias por "acomodos" parecen hacer mella en el fenómeno televisivo del año. Gran Hermano Generación Dorada 2026 no solo se coronó como un éxito desde su debut, sino que los números de su primera gala de eliminación arrojaron un dato que pone en alerta a los programas más vistos de la televisión.

Según los datos de rating registrados durante la noche del lunes, el reality conducido por Santiago del Moro alcanzó un promedio de 14.1 puntos. La cifra, por sí sola, es impactante, pero se vuelve demoledora cuando se la compara con el resto de la grilla. El programa más visto de El Trece, la serie clásica El Zorro, apenas llegó a los 3.8 puntos, mientras que LAM en América cosechó 3.3.

Los datos que dejan a los competidores de Gran Hermano 2026 en crisis ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO Gala de eliminación del 2 de marzo de Gran Hermano Generación Dorada. Si se suman las cifras de los programas más vistos de El Trece, América, El Nueve (2.1), TV Pública (0.3) y Net TV (0.4), el resultado total es de 9.9 puntos. Esto significa que toda la competencia junta, en sus mejores momentos, queda cuatro puntos por debajo de lo que genera Gran Hermano en una transmisión como la del 2 de marzo.

A pesar de las críticas en redes sociales y la repercusión de los cortes virales donde se cuestiona la transparencia del juego, el análisis diario indica que el público sigue muy de cerca lo que pasa en la casa más famosa del país. Con estos números, el reality no solo se asegura el primer puesto, sino que deja en crisis a sus competidores, obligándolos a pensar en una nueva estrategia para acortar la brecha con el programa más visto del momento.

No quedan dudas que la fórmula Gran Hermano es infalible. Entre el éxito de las ediciones anteriores y los números de la primera semana de Generación Dorada, este nuevo ciclo se perfila para ser el principal entretenimiento de millones de televidentes en Argentina durante los próximos meses.