Sorpresa por el nuevo trabajo de una figura de Telefe: ahora hace delivery Tras su paso por la TV busca nuevas formas de generar ingresos mientras atraviesa una causa judicial que sigue su curso. Agregar C5N en









Aclaró que el delivery no implicó abandonar las publicidades. Redes sociales

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes un video con la mochila característica de una conocida aplicación de delivery, anunciando que se sumó al rubro de los repartidores. El exparticipante de Gran Hermano agregó: "La situación de ser influencer está para atrás, así que me estoy yendo a hacer delivery".

El anuncio llegó en un momento personal complejo para el joven, que atraviesa una denuncia judicial en su contra y se encuentra separado de Daniela Celis, la madre de sus hijas gemelas. La necesidad de generar ingresos propios para sostener también a sus hijas fue parte del contexto que él mismo dejó implícito en su mensaje: "Ya saben, acá se trabaja".

Redes sociales En el video, también aclaró que el delivery no implicó abandonar las publicidades, ya que siguió mostrando contenido patrocinado mientras suma esta nueva actividad a su rutina. Y aprovechó para hacer una reflexión sobre el momento que atraviesa, incluyendo el grave accidente que sufrió el año pasado y que lo tuvo internado en terapia intensiva durante semanas: "Gracias a Dios puedo contarlo. No estamos en los mejores momentos, pero tampoco en los peores".

La polémica denuncia que recibió Thiago Medina A fines de julio trascendió en LAM (América) que Thiago Medina fue imputado por una denuncia de abuso sexual intrafamiliar presentada por su prima, Iara Ledesma, de 19 años. Según el testimonio de la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía 13 años y Medina, 17.

De acuerdo con la denuncia, el entonces adolescente habría ingresado a la habitación de su prima mientras ella estaba acostada, se recostó a su lado y le tocó sus partes íntimas. Antes de retirarse, le habría dicho: "Si lo contás, se va a armar un gran lío familiar". La investigación penal continúa activa y tiene pendientes pericias psicológicas clave para avanzar en la resolución del caso, programadas para mayo de 2027 en la sede de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Matanza.

Redes sociales Luego de la difusión de la causa, Thiago Medina rompió el silencio en redes sociales con una selfie acompañada de un mensaje que buscó reafirmar su inocencia: "El tiempo de Dios es perfecto. Todo se va a aclarar, es solo cuestión de tiempo". También había dicho, en una aparición anterior: "Me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz". Redes sociales En los últimos días circuló la versión de que Thiago Medina no se habría presentado a una citación judicial, algo que fue desmentido por Guillermo Baqué, el abogado de la denunciante, quien aclaró que la audiencia en cuestión se canceló por otras razones ajenas al imputado.