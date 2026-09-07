Fueron una icónica pareja de la TV y varios años más tarde se vuelven a encontrar en el teatro La histórica dupla que marcó a la ficción noventosa vuelve a compartir escenario en una de las obras más premiadas de la temporada. Agregar C5N en









Una pareja de los años 90 trabajará en conjunto en una obra.

Una de las duplas más recordadas del espectáculo argentino volverá a compartir escenario tras más de tres décadas de aquella exitosa etapa compartida. La actriz Carolina Papaleo se incorporará formalmente a la obra El secreto, la propuesta artística que se presenta en el escenario del Teatro Multitabaris, para encabezar una función muy esperada junto a Gerardo Romano, reeditando una química profesional que marcó a toda una generación de espectadores.

El desembarco de la artista en el elenco se concretará a partir del 9 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre, período en el cual asumirá el personaje que venía interpretando Ana María Picchio. La experimentada intérprete debió ausentarse temporalmente de las funciones debido a un compromiso personal y un viaje que ya tenía programado con anterioridad, abriendo la puerta para esta esperada sustitución.

Este reencuentro sobre las tablas genera una gran expectativa, ya que ambos actores no compartían un proyecto de ficción desde su emblemático trabajo en Zona de riesgo. Aquella icónica producción de la televisión de los años 90 los posicionó como una de las parejas más influyentes y comentadas de la época, por lo que su vuelta conjunta en la calle Corrientes promete convocar a un nutrido público nostálgico.

Los detalles de El secreto Consolidada como una de las propuestas más convocantes desde su debut en agosto de 2025, la obra escrita por el autor francés Éric Assous y dirigida por Manuel González Gil sigue sumando funciones a sala llena. La trama combina dosis de humor, ironía y emoción al explorar las complejidades de las relaciones de pareja y el impacto de las verdades ocultas, logrando un éxito sostenido en el ámbito del teatro argentino.

El reconocimiento del público se vio acompañado por importantes distinciones en la industria del espectáculo nacional. La producción acumuló galardones en la temporada de premios: Ana María Picchio se alzó con el Premio ACE como Mejor Actriz Protagónica, mientras que en los Premios Estrella de Mar, Gerardo Romano fue reconocido como Mejor Actor Protagónico y el espectáculo se quedó con la estatuilla a Mejor Comedia Dramática.

Actualmente, la pieza vive una etapa de renovación con el desembarco de Carolina Papaleo, figura de extensa trayectoria recordada por éxitos masivos como Una voz en el teléfono. De esta manera, la actriz comparte cartel junto a Gerardo Romano más de tres décadas después de su último trabajo conjunto, acompañados en el escenario por un elenco que completan Rodrigo Noya y Gabriela Sari.