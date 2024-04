Sorpresa: América TV le roba figuras a otros canales para poder levantar el rating

América TV Redes sociales

En redes sociales, Rey detalló: "Nuevos programas en América TV. Un ciclo de cocina con Ailin Tokman y Simón Andrés, de 12 a 12:30 o de 12:30 a 13”, y agregó: "Y un ciclo de humor con Cris Vanadia, Charlotte Caniggia, El Cone Quiroga, Sol Rivas, Martín Reich y algún imitador. 23 o 23:30 en mayo, producido por La Flia".

Además, Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli también debutaron en Pasó en América. Por ese motivo, fue desplazado Baby Etchecopar y su programa Basta Baby será emitido solamente A24.

Rating: el éxito de Telefe que sorprendió a El Trece y lideró cómodamente

Telefe sorprendió en la tarde del domingo, luego del estreno de la nueva temporada de “La Peña de Morfi”, con el cual lideró. Pero con el fin de seguir estando primero en el rating en competencia directa con El Trece en la previa de la gala de Gran Hermano, lanzó un inesperado éxito.

esperando la carroza.jpg Vuelve Esperando la Carroza

Se trata de la película “Esperando la Carroza”, una producción del año 1985 que no pasa de moda. Gracias a eso, no solo quedó en lo más alto sino también alcanzó números que hacía rato no conseguía en esa franja horaria.

Según indicó Recargado Rating, la película alcanzó los 12 puntos de rating. Pero lo curioso es, no solo que alcanzó ese punto, sino que comenzó con 6 puntos y fue escalando hasta tocar lo más alto.