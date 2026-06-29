Sorprendió: Ángel de Brito dio más detalles de su nuevo trabajo El reconocido periodista de espectáculos anticipó algunos asuntos sobre su nuevo proyecto. Agregar C5N en









El conductor compartió tópicos sobre su nuevo emprendimiento.

Ángel de Brito, quien se mantiene sumamente activo en las redes sociales, sacudió a sus fanáticos al revelar importantes novedades sobre su presente profesional. Tras varios meses de extrema dedicación en absoluta reserva, el líder de LAM decidió compartir con su masiva comunidad de Instagram la concreción de una meta personal que venía planificando.

Con el objetivo de dosificar sus energías y encarar una etapa diferente, el periodista dio los primeros indicios de la propuesta a través de sus canales de difusión. "Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes", expresó el conductor, remarcando además que se trata de "un proyecto que no tiene que ver con la tele, ni con LAM ni el streaming".

Redes sociales A pesar de que prefirió preservar los detalles del lanzamiento, el conductor anticipó que este nuevo espacio de comunicación se transmitirá de forma exclusiva mediante su cuenta de YouTube, @angeldebritooki. Al profundizar en las razones que lo impulsaron a volcarse hacia la autogestión, el conductor reflexionó de manera contundente ante sus seguidores: "No es un regreso. No es un cambio. Es algo que venía buscando hace mucho".

Sobre el cierre de sus publicaciones, el periodista dejó en claro que esta apuesta representa un quiebre en su rutina tradicional y una búsqueda de superación dentro de los medios alternativos. "Es una evolución. Un paso más allá de lo que fui. Es animarse a lo nuevo. Salir de la comodidad y volver a empezar", concluyó Ángel de Brito con notable entusiasmo, prometiendo que el anuncio definitivo se concretará muy pronto.

Ángel de Brito volverá a hacer un programa con Yanina Latorre Ángel de Brito y Yanina Latorre podrían volver a compartir pantalla en un futuro no tan lejano. La dupla, que durante años se consolidó como una de las más exitosas de la televisión de espectáculos gracias a su dinámica en LAM, mantiene firme la intención de encabezar un nuevo desafío profesional en conjunto. Aunque actualmente ambos disfrutan de un gran presente laboral en sus respectivas agendas, el conductor ratificó que el plan para liderar un ciclo propio sigue en marcha.

Redes sociales La esperada revelación tuvo lugar durante una entrevista en Bondi Live, espacio donde el periodista fue consultado sobre las versiones que anticipaban este reencuentro con su histórica compañera de aire. Lejos de esquivar el tema o restarle veracidad, la figura de América TV reconoció que la propuesta está plenamente vigente, aunque remarcó que las intensas obligaciones de cada uno obligan a postergar los tiempos de realización. Al profundizar sobre los motivos que dilatan el inicio de este proyecto, el animador fue sumamente honesto respecto al desgaste que arrastran por sus múltiples compromisos diarios. “Estamos muy cansados. Lo queremos hacer, pero andamos con mucho trabajo, va a ser más adelante”, sostuvo con total sinceridad, intentando calmar la ansiedad de los seguidores que recuerdan con nostalgia la química de la dupla al aire. A pesar de la certeza sobre el deseo mutuo de concretar la vuelta, la fisonomía y la plataforma del futuro formato continúan siendo un misterio absoluto para el ambiente. “Tampoco sabemos dónde lo vamos a hacer, pero es un proyecto a futuro que ya llegará”, agregó de manera enigmática Ángel de Brito, dejando abierta la expectativa en torno a si el regreso se producirá en la pantalla abierta tradicional o en el ecosistema del streaming.