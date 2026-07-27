Video: la desafortunada frase de Rosalía que enfureció al público chileno en medio del show La cantante española intentó a alentar a las personas que asistieron a verla en el Movistar Arena de ese país y la gente tuvo que pedirle a los gritos "por favor no". ¿Qué pasó? Agregar C5N en









¿Qué hiciste, Rosalía?

La cantante española Rosalía va de mal en peor en Latinoamérica y esta vez ofendió al público chileno en medio del show que brindó allí. Sucede que, con el afán de arengar a las personas que habían asistido, dijo una desafortunada frase que le trajo malos recuerdos a todos.

Sucede que, luego de ganarse la bronca de muchos argentinos por haber reposteado un video en el que Mia Khalifa burlaba a Argentina con la canción La Perla de fondo, ahora también recibió las quejas de los chilenos.

Rosalia pidió "que tiemble y que retumbe la tierra" en pleno chile



No sale de una y ya se metió en otra kjajajaja pic.twitter.com/u6UoomPVhi — ELDUCK (@elduckpost) July 27, 2026 “Que tiemble y que retumbe la tierra”, expresó a los gritos y el público local comenzó a gritar: “NOOO, por favor no. No, Rosalía”. Y, si bien para algunos representó risas, a otros no les gustó nada.

“¿Cómo vas a decir eso en Chile?”, “¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?”, “La ignorancia lleva al desastre”, escribieron algunas personas en las redes sociales en el posteo que tenía el video. ¿Se la perdonan?

Rosalía se cruzó con un argentino en Chile y esta fue su reacción después de las críticas La gira LUX Tour de Rosalía volvió a quedar en el centro de la escena este lunes, aunque esta vez por un episodio que pareció descomprimir la tensión que se había instalado en las redes sociales durante los últimos días. La cantante española, que permanece en Santiago de Chile antes de viajar a Buenos Aires, protagonizó un emotivo encuentro con un fan argentino que se viralizó rápidamente.

El joven se acercó para saludarla y, luego de expresarle su admiración, le dejó un mensaje que buscó cerrar la polémica generada tras el reposteo que la artista había hecho de un video de Mía Khalifa luego de la final del Mundial 2026. En efecto, el admirador, visiblemente emocionado, le dijo: "No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos", una frase que rápidamente comenzó a circular en TikTok, X e Instagram. Rosalía con un fan argentino hoy en Chile. pic.twitter.com/k7lWh52p9P — ROSALÍA CHILENIS (@rosaliachilenis) July 27, 2026 La reacción de Rosalía fue inmediata: llevó sus manos al pecho, sonrió con emoción y respondió con un sentido "Gracias", antes de despedirse afectuosamente del joven. El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de alivio después de varios días marcados por cuestionamientos en las redes sociales.