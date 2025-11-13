13 de noviembre de 2025 Inicio
La Cámara del Crimen rechazó excarcelar a la expareja de la cantante de Bandana

El tribunal confirmó la denegatoria de la excarcelación a Leandro García Gómez al considerar que puede haber peligro de entorpecimiento de la investigación.

Vanesa Petrillo
La Cámara del Crimen confirmó que Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, del grupo Bandana, debe seguir detenido. Está acusado de privación ilegal de la libertad y violencia de género.

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros
El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

El tribunal confirmó la denegatoria de la excarcelación al considerar que puede haber peligro de entorpecimiento de la investigación,.

“No puede descartarse que ejerza presión sobre la damnificada y su círculo de amigos y familiares, en tanto conoce el domicilio de la víctima, como los contactos de sus allegados”, advirtió la Cámara.

En el fallo, la Cámara pondera negativamente que registra dos antecedentes condenatorios. El último dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 21, el 20 de abril de 2022, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de amenazas coactivas cometidas en cuatro oportunidades, desobediencia cometida en veintidós oportunidades, desobediencia en concurso ideal con amenazas coactivas y amenazas cometidas en diez oportunidades; todo ello en concurso real entre sí y, a la pena única de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ser usuario legítimo de armas de fuego por el doble tiempo de condena; comprensiva de la señalada y la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, el 23 de diciembre de 2020.

El caso llegó a la Cámara tras la apelación de la defensa del acusado contra la decisión del juez Diego Slupski y de la fiscal Silvana Russi que se opusieron a la excarcelación.

Los camaristas dispusieron que “toda vez que García Gómez continúa alojado en la órbita de la Policía de la Ciudad, corresponde encomendar a la judicatura a cuya disposición se encuentra para que inste a su traslado a una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal.”

Hace 7 minutos
El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Hace 7 minutos
El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Hace 12 minutos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Hace 36 minutos
Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: No es una pose

Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: "No es una pose"

Hace 45 minutos