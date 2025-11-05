5 de noviembre de 2025 Inicio
Investigadores argentinos desarrollaron una herramienta con IA para predecir la respuesta a tratamientos contra el cáncer

El equipo de científicos de la UBA estima que en los próximos dos años podría lograrse una validación de la técnica a nivel clínico, y que su aplicación hospitalaria podría concretarse en un plazo de entre cinco y diez años.

Por
La metodología se encuentra en fasepreclínica y comenzó a aplicarse en muestras de pacientes del HospitalGarrahan.

La ciencia argentina avanza en materia de salud. Un equipo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) desarrolla una herramienta de IA para predecir la respuesta a tratamientos contra el cáncer. Según trascendió, ayudará para orientar la elección del tratamiento más adecuado, evitando exposiciones con efectos adversos sin beneficio clínico. Aunque aún está en fase preclínica, el proyecto ya fue distinguido con el Premio CRIION-Frank de Investigación en Biomedicina.

Saber de antemano si un tratamiento va a ser efectivo o no es fundamental, sobre todo para evitar que el paciente atraviese los efectos adversos sin obtener un beneficio clínico esperable”, explicó Matías Pibuel, bioquímico e investigador de la UBA y CONICET. Según detalló el bioquímico sobre el funcionamiento de la herramienta, se recibió la muestra del paciente, “la procesamos mediante un equipo que nos indica qué moléculas se expresan en el tumor”.

“Luego, mediante IA, correlacionamos la expresión de esas moléculas con la posibilidad de que el paciente responda o no a la quimioterapia. Cuando tengamos una cantidad suficiente de muestras y correlaciones, podremos predecir la respuesta de cada paciente a un tratamiento específico”, agregó.

El proyecto es llevado adelante por Matías Pibuel, Silvina Lompardia (UBA-CONICET) y Martín Ledesma (bioinformático del Hospital El Cruce). Participan la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, el Laboratorio de Inmunología Tumoral – Matriz Extracelular del IDEHU-CONICET y los hospitales Garrahan, del Bicentenario de Esteban Echeverría y El Cruce Dr. Néstor Kirchner.

Matías Pibuel, Silvina Lompardia y Martín Ledesma

La herramienta comenzó a aplicarse en pacientes del Hospital Garrahan

La metodología actualmente se encuentra en fase preclínica y ya comenzó a aplicarse en muestras de pacientes del Hospital Garrahan. El equipo estima que en los próximos dos años podría lograrse una validación de la técnica a nivel clínico, y que su aplicación hospitalaria podría concretarse en un plazo de entre cinco y diez años.

Estamos trabajando principalmente con tumores del sistema nervioso central, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, en leucemia mieloide crónica y también con ensayos en páncreas. Pero consideramos que es una metodología totalmente extrapolable a otros tipos de tumores”, señaló el investigador, Matías Pibuel.

Además, sostuvo que esta herramienta “es fundamental para el paciente”, ya que como todas las quimioterapias tienen efectos adversos, “si el tratamiento va a tenerlos, buscamos que al menos sea efectivo”. “Si sabemos que no lo será, debemos buscar otra alternativa”, sostuvo.

Lo innovador de esta propuesta radica en que “actualmente no existen técnicas que permitan predecir la respuesta a la terapia, todo se hace de manera empírica. Hoy se administra la droga y se espera la evolución. Recién después de tres o cuatro sesiones se sabe si el tratamiento funcionó, y eso implica mucho tiempo de sufrimiento por los efectos adversos”, explicó.

El impacto para los pacientes, según Pibuel, es doble: “Por un lado, evita los efectos adversos innecesarios, y por otro, permite orientar la elección hacia una terapia que sí pueda ofrecer un beneficio clínico. Esto mejora tanto la calidad como la esperanza de vida del paciente”.

