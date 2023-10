Sol Rivas se sumó a la moda Barbie y mostró una microbikini rosa ideal para el verano

Para estas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, optó por un diseño en color rosa, en donde se destacó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables a los costados de la cadera y algunas entrelazadas en el abdomen.

La imagen, tomada a orillas de un pintoresco lago y pisando el césped descalza, rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Los fans no solo elogiaron la elección de esta combinación que formó parte de su look, sino también el lugar elegido para esta sesión de fotos. La moda Barbiecore continúa en su apogeo más allá ya de que la película de Barbie ya no esté en la cartelera de los cines.

Sol Pérez aprovechó la playa y volvió a lucirse con una microbikini animal print ideal para el calor

Sol Pérez compartió en Instagram una foto en donde se la pudo ver vistiendo una microbikini de estampado animal print. La modelo, además, adelantó detalles sobre su inminente boda con Guido Mazzoni en un recinto al aire libre. La influencer sorprendió a sus 6 millones de seguidores disfrutando de las playas de Pinamar junto a su prometido. Con la llegada del calor, también llegó el momento de vestir una de sus prendas favoritas.

La modelo eligió para caminar a orillas del mar una microbikini de diseño animal print. A través de su perfil de Instagram, mostró su microbikini diminuta con un corpiño de corte deportivo y una bombacha con tiras ajustables en los costados de la cadera. El diseño presentaba un patrón de cebra en tonos grises y franjas negras. Para realzar su outfit playero, la influencer complementó con accesorios dorados, pendientes de argolla de gran tamaño y decidió tener su pelo suelto.

Sin embargo, la playa no es su único enfoque en estos días. Sol Pérez está inmersa en los detalles de lo que será su boda con Guido Mazzoni. Recientemente, compartió algunas imágenes del escenario donde se llevará a cabo la celebración. En sus historias reveló un impresionante espacio al aire libre, cerca de un lago y extensos jardines. "Solo dos meses más", señaló en sus redes sociales. El casamiento civil será el 15 de noviembre y, diez días después, el 25, tendrá lugar la ceremonia religiosa.

