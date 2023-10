Sol Pérez aprovechó el día con mejor temperatura para lucir una microbikini con color tendencia

Sol perez microbikini Instagram

Sol Pérez demostró sus habilidades bailando con una coreo al ritmo de If it’s loving what you want de la artista Rihanna con un look veraniego al que además le agregó el pelo suelto y la cara sin maquillaje. “Dame mil mañanas de solcito”, escribió en el texto de la publicación, dejando en claro su fanatismo por el calor.

Antonela Roccuzzo mostró su combinación para entrenar y causó furor tanto por el modelo como por el color

Antonela Roccuzzo sorprendió con un conjunto verde de una de sus marcas favoritas en su visita al gimnasio. La rosarina asistió al “Laboratorio de glúteos” y se fotografió posando con un particular outfit que marcó tendencia. La esposa de Messi se convirtió en un verdadero ícono fashionista y todas las miradas siempre están puestas en sus looks, por lo que el uso de esta prenda no pasó desapercibido.

La rosarina es una de las embajadoras de una de las marcas que más genera tendencia en Estados Unidos. Fanática además de sus prendas, se la suele ver usando distintos conjuntos de Alo Yoga, una indumentaria especializada en prendas deportivas y en la promoción del ejercicio y la vida sana.

La empresaria se mostró con uno de sus conjuntos que incluyó una calza tiro alto con un top que le hizo juego y que dejó al descubierto parte del abdomen. De esta manera, lució un outfit distinto a los que en general usa, en donde suele predominar el color pastel como el rosa o celeste. En este caso, lució una vestimenta verde que sorprendió a sus seguidores.

La modelo publicó esta foto entre las historias de su cuenta de Instagram, en donde presumió este outfit que la muestra con un look distinto a los que suele tener cuando hace ejercicio. Este verde llamativo fue la elección para una jornada en el “Laboratorio de glúteos”, el gimnasio coordinado por el entrenador Bret Contreras, lugar al que asiste desde que Messi se sumó a su nuevo equipo.