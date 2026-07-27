De Mendiguren denunciará a Milei por agravios e incitación a la violencia tras sus insultos en La Rural

El exministro y exdiputado respondió a los dichos del Presidente, quien lo acusó de ser "ladrón" y de haber "arruinado el país" junto a Eduardo Duhalde. "Es un delito, no se puede dejar pasar", afirmó.

José Ignacio de Mendiguren anticipó que denunciará judicialmente al presidente Javier Milei por los agravios y la presunta incitación a la violencia que, según sostuvo, implicaron las declaraciones que el mandatario realizó en su contra durante una entrevista en La Rural. "Hay que actuar judicialmente. Yo sé que va a ser largo, pero es un delito, no se puede dejar pasar" , afirmó este lunes en diálogo con Radio 10.

El exministro de Producción y exdiputado nacional fue atacado por Milei durante una entrevista en un estudio móvil instalado en el predio de Palermo, donde se desarrolló la 138ª Exposición Rural . Al advertir que De Mendiguren pasaba por el lugar, el Presidente lo señaló a través de una ventana y lo acusó de haber sido "cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad".

"Vos, sí, ladrón, vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda" , gritó Milei mientras apuntaba hacia el exfuncionario. La escena generó incomodidad en el lugar y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino , que se encontraba en el estudio móvil, se tomó la cabeza ante los dichos del mandatario.

En conversación con Gustavo Sylvestre , De Mendiguren contó que en ese momento no había escuchado las declaraciones de Milei. "Estaba pasando por la radio. Iba con una de mis hijas, no escuché los comentarios de Milei. Pero saliendo por la puerta me para un móvil para saludarme. Ahí me entero de lo que había dicho Milei" , relató.

El exfuncionario aclaró además que su presencia en la exposición no tenía relación con una actividad política. "Yo soy socio de La Rural por ser productor agropecuario y tener una cabaña de caballos", explicó. En ese sentido, recordó que el sábado había sido distinguido en el marco de la exposición: "Saqué el gran campeón de la exposición. En la pista central, el presidente Nicolás Pino y el embajador americano, porque es una raza que tiene origen en Estados Unidos, me entregaron los premios".

De Mendiguren cuestionó con dureza los dichos del Presidente y aseguró que no posee denuncias ni causas judiciales en su contra. "Es un hecho grave, no por mí. No pudo haberse equivocado más. Si hay alguien en Argentina que no tiene ni una sola denuncia ni una carta documento en su contra, a pesar de tantos años de gestión, soy yo", sostuvo.

En la misma línea, ironizó sobre los antecedentes judiciales de algunos dirigentes que integran el Gobierno de Milei. "Las cosas que Milei dijo de Caputo, gravísimas; las que dijo de Santilli, gravísimas; las que dijo de Bullrich, gravísimas, muchos de ellos con procesos, y hoy son sus ministros. Capaz que me está ofreciendo un ministerio. Desde ya le dije que no me lo ofrezca porque yo no cumplo los requisitos: yo no tengo ningún proceso ni ninguna causa. Parece que hay que tener causas para que te llamen", expresó.

El exministro también rechazó la acusación de Milei sobre la salida de la convertibilidad y defendió la gestión de Eduardo Duhalde durante la crisis de 2001 y 2002. "Está muy equivocado. La convertibilidad explotó cuando el FMI no le manda 1.230 millones a Cavallo. Cavallo cerró los bancos porque en un solo día se le fueron 1.400 millones de dólares", afirmó.

Según De Mendiguren, el país atravesaba entonces una profunda crisis institucional y económica. "En ese momento había 18 monedas circulando en la Argentina. Cada provincia con su moneda. Los bancos cerraron. La gente pedía que se vayan todos. Tuvimos cinco presidentes en diez días, no se vio eso en la historia. Los muertos en la plaza", recordó.

"De esto tuvimos que hacernos cargo. Hubo un gobierno de unidad nacional que fue el único que agarró ese tema y lo convirtió en un modelo de crecimiento hasta 2011", agregó. Y concluyó: "Al año y tres meses del gobierno de Duhalde entregamos un país en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación y superávit, y ni una sola sospecha ni denuncia de corrupción".

De Mendiguren también advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tienen los constantes enfrentamientos públicos del Presidente. "Estos ataques traen impacto sobre las inversiones serias. Cuando vas a invertir en un país y ves que el presidente tiene estos exabruptos, que al inversor más grande de la Argentina le grita 'charratarrín', que ataca al presidente Lula, dudás en invertir", sostuvo.

Finalmente, el exfuncionario insistió en que avanzará con una denuncia contra Milei. "En mi caso se equivocó mucho porque la transparencia mía es absoluta. Cada vez que terminé una gestión la difundí", afirmó. Y remarcó: "Fue agravio y llamado a la violencia, que son dos cosas complicadas para un país que decide llamar inversiones".

"En lo personal no me afecta porque quienes me conocen saben perfectamente quién soy. No he recibido ni siquiera una carta documento en todas mis gestiones", agregó. Para De Mendiguren, los ataques forman parte de una estrategia política del Presidente: "Es una técnica de agredir, tomar el centro del ring que está perdiendo. Dice cosas para que todos hablemos de eso".