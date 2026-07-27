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Golpe a Rosalía: se conoció la cifra exacta de entradas que solicitaron devolución en Argentina

La periodista Pilar Smith contó cuántas personas quisieron efectuar el reembolso, luego de la polémica con la española y la cancelación masiva. Para poder realizar el trámite, los tickets debían haberse adquirido en los últimos 10 días.

¿Cuántas entradas se devolvieron?

¿Cuántas entradas se devolvieron?

El escándalo con Rosalía no para de escalar y ahora se conoció la cifra exacta de las personas que pidieron la devolución de las entradas del Movistar Arena, a pesar de que ninguna haya podido concretar el reembolso porque solo se podía un tiempo determinado después de adquirirlas.

Rosalía, más complicada.
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La cantante española se presentará en el país el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el país, luego de haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa en la que burlaba a Argentina tras haber perdido ante España con la canción La Perla de fondo. La grabación incluía un texto que decía que todo era mejor luego de que las “perlas” perdieran.

Esto generó enojo en el público argentino que logró comprar entradas para sus cuatro shows y agotó todo. Ante esto, comenzaron los rumores de la devolución de las entradas y algunas versiones indicaban que se había logrado el reembolso.

Sin embargo, la periodista Pilar Smith contó en radio La Red que solo 100 personas habían solicitado la devolución de los tickets. Cabe destacar que ninguna persona pudo confirmar su transacción debido a que debían haberse comprado en los últimos 10 días y los boletos se habían acabado en diciembre.

De este modo, todas las teorías quedaron en la nada. Rosalía tendrá los cuatro shows a sala llena y no habrá devoluciones. Lo único que pueden hacer los fanáticos es revenderlas o directamente no asistir.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

Luego de unas merecidas vacaciones, Lali Espósito pisó suelo argentino durante la mañana del sábado. A pesar del cansancio del viaje, habló de la polémica del momento: el escándalo de Rosalía.

La intérprete de Disciplina fue contundente al reflexionar sobre el impacto real de este tipo de episodios: "No existe una verdadera 'cancelación', especialmente teniendo en cuenta que tiene cinco shows programados y agotados en el país".

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