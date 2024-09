Diez años sin Gustavo Cerati: cuál fue la última canción que cantó en la que hablaba con Dios

La última canción de Gustavo Cerati donde le hablaba a Dios

En ese último recital en Venezuela cantó su habitual tema de despedida y eligió Lago en el cielo. En una entrevista que brindó el músico dijo que en esas estrofas hablaba con Dios.

cerati

Presentó la canción con la frase: “Ahí va un regalo. No mío, sino de la naturaleza, de lo que sea. Un lago en el cielo para todos. Acá estamos bien alto. ¡Gracias Caracas!” indicó y la canción se extendió por minutos.

Las últimas horas de Gustavo Cerati antes del ACV en Venezuela

La noche del 15 de mayo de 2010, Cerati y su banda brindaron un show en Caracas, Venezuela y allí aquejó un fuerte dolor de cabeza que con el paso de las horas se agravó y derivó en un ACV que lo dejó en coma.

El sonidista histórico de Cerati, Adrián Taverna, y el guitarrista Richard Coleman ingresaron al camarín a conversar con el artista una vez terminado el recital. Luego se sacaron una foto grupal en la que faltaba Gustavo y lo llamaron. Ahí notaron que algo andaba mal.

Cerati Redes sociales

La escena descripta en el libro Cerati, la biografía, de Juan Morris, cuenta lo cómo vivieron los músicos ese momento. “Gustavo apareció a último momento y se paró atrás de Taverna. El primer disparo de la cámara salió sin flash, así que Samalea pidió que nadie se moviera y se volvió a subir a la silla para reprogramarla. Taverna se dio vuelta para decirle algo a Gustavo y lo vio pálido, con los ojos desorbitados”.

Fue entonces que le preguntaron si realmente se sentía bien, pero abrió la boca para contestarle y no respondió nada. La cámara disparó y todos se dispersaron. Gustavo fue a su camarín. Minutos más tarde, abrió la boca y cerró los ojos ya que el ACV estaba avanzando sobre su cerebro.

Taverna lo encontró así en el sillón y llamaron a los médicos quienes no tuvieron una buena respuesta. Lo cargaron en una ambulancia y lo trasladaron a un centro médico sin éxito porque no había luz y luego a otro donde presentó una mejoría. El lunes 17 de mayo se fue a dormir y no volvió a despertar.

La decisión de desconectar a Cerati el 4 de septiembre de 2014

La familia pensó y analizó la situación durante días, meses y años. Finalmente llegaron a la conclusión que lo mejor era terminar la agonía. El parte médico indicó que murió de un paro cardiorespiratorio. Se hizo un funeral multitudinario y sus restos fueron llevados al cementerio de la Chacarita.

cerati ratingjpg.jpg Falleció Gustavo Cerati

Se estrenará un documental de Cerati a 10 años de su muerte

La señal DNEWS recolectó entrevistas con biógrafos, colegas y amigos del cantante. Serán cuatro capítuos de 30 minutos y cada uno se estrenará los jueves a las 11. El primero será emitido el jueves 5 de septiembre. Algunos delos que participarán son el tecladista de Soda Stereo y autores de los libros de Soda.