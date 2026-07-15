Con la camiseta de Inglaterra, Speed saltó al ritmo de "el que no salta es un inglés" y entonó los dos himnos El polémico streamer fanático de Cristiano Ronaldo asistió a la semifinal de Argentina contra Inglaterra con la camiseta inglesa y saltó junto a la hinchada albiceleste. Por Agregar C5N en









Speed con la camiseta de Inglaterra en la seminal del Mundial 2026.

Speed intentó mufar a la Selección argentina usando la camiseta albiceleste en el partido contra Suiza, pero no logró su cometido. En esta oportunidad el polémico streamer eligió la camiseta de Inglaterra, pero saltó al ritmo de "el que no salta es un inglés" y entonó los dos himnos al comienzo del enfrentamiento.

El youtuber es fanático de Cristiano Ronaldo y, en consecuencia, detesta a Lionel Messi. En cada partido de Argentina hinchó por el equipo opuesto y celebró los goles de Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza contra la Albiceleste. Su padre y su hermano, quienes lo acompañaron al Mundial de Norteamérica 2026, sí son fanáticos de Messi y celebraron las victorias argentinas.

SPEED AL RITMO DE "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS" pic.twitter.com/lmeElakeXE — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026 El joven de 21 años quedó destrozado cuando Portugal fue eliminado de la Copa del Mundo tras ser derrotado por España por 1-0. Especialmente, porque su ídolo CR7 no anotó ningún tanto. Para la camiseta inglesa, el declarado antiMessi eligió estampar su apodo junto al número siete. Su nombre real es Darren Jason Watkins Jr.

El estaounidense se ganó la fama de "mufa" por comentarios en redes sociales tras ver cómo caían eliminadas selecciones como Cabo Verde y Egipto justo cuando él se calzaba sus camisetas. Consciente de esto, el influencer decidió jugar con fuego y se presentó en el partido contra Suiza con la celeste y blanca, portando el icónico siete de Ronaldo.

Cómo terminó Speed el partido de Argentina contra Suiza "Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!", arengó con sarcasmo en su transmisión en vivo antes del pitazo inicial. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse rápido. A los 10 minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador y Speed solo pudo atinar a un aplauso escueto y cargado de ironía, mientras las tribunas estallaban en felicidad.

A pesar de que el empate suizo a los 32 minutos del segundo tiempo le devolvió una sonrisa actuada, el tiempo suplementario lo liquidó. El golazo de Julián Álvarez lo hizo "perder la cordura", llevándolo a golpearse la cabeza y llorar frente a su cámara. Finalmente, el tanto de Lautaro Martínez que selló el 3-1 definitivo le dio el golpe final también al streamer. Visiblemente fastidiado y masticando bronca, el autoproclamado "anti-Messi" decidió abandonar el estadio antes del final. "Estoy tan feliz que voy a dejar el estadio", repitió irónicamente mientras caminaba hacia la salida rodeado por sus guardaespaldas, escoltado por las burlas de los hinchas argentinos que le recordaban el resultado. | BREAKING: SPEED LEAVES THE STADIUM AFTER LAUTARO MARTÍNEZ SCORES ARGENTINA'S THIRD GOAL IN THE FINAL MINUTES AGAINST SWITZERLAND pic.twitter.com/9jZf1V2MyY — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026