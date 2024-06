Siguiendo la moda, Floppy Tesouro recordó su último paseo en la playa con una microbikini furor del verano

Floppy Tesouro microbikini Instagram

La publicación en redes sociales no tardó en generar un gran impacto, acumulando miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes dejaron sus elogios a su look y a su estilo. Floppy Tesouro confirmó con este posteo para confirmar que es una de las personalidades más influyentes en el mundo de la moda y en el entorno digital

Aitana apostó por una microbikini fuera de lo común pero que está sorprendiendo en la moda del verano

La cantante española Aitana volvió a sorprender a sus seguidores al lucir una microbikini que se convirtió en la tendencia más comentada de la temporada. La artista española subió a su perfil de Instagram algunas fotos en donde se pueden ver los detalles de su traje de baño, ideal para el verano.

En las fotos que la artista compartió, se la puede ver disfrutando de una playa en España, luciendo una microbikini de hilo crochet decorada con flores. Este conjunto se destacó por su diseño artesanal y por su originalidad. Además, aprovechó para interactuar con sus seguidores, mencionando que se está preparando para sus próximos conciertos en Sevilla y Barcelona.

El crochet se volvió en este 2024 uno de los detalles favoritos entre las celebridades y Aitana no se quedó atrás, por lo que se sumó a esta moda con la que marcó tendencia.

"La isla bonita recargando pilas para empezar los festis. Empezamos el viernes 7 en Sevilla y luego el domingo 9 en casita Barcelona", escribió la cantante en su publicación. Sus fans la felicitaron por su presente laboral y por el estilo de su look.