Floppy Tesouro aprovechó la playa para mostrar la moda de las microbikinis estampadas

Floppy Tesouro recibió el verano con una sorprendente microbikini . La bailarina llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con un traje de baño que marca tendencia. La actriz tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte sus looks y su día a día.

Floppy Tesouro microbikini Instagram

Este conjunto con un estampado cuadriculado en tonos marrones y celestes sobre una base textil natural, destacó su gusto moderno y a la moda.

Además, en otras fotos se la pudo ver mostrando algunos momentos que compartió con su familia realizando los preparativos navideños en su casa de Puerto Madero. Sus fans reaccionaron dejando miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y felicitándola por su presente laboral. Actualmente se encuentra colaborando con diversas marcas, marcando tendencia con sus looks y afirmando su influencia en las redes sociales.

Floppy Tesouro microbikini Instagram

La moda de la noche del verano: Lali Espósito combinó una microbikini con su piloto verde

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al compartir una selfie en donde mostró una combinación que incluyó una microbikini. La cantante se tomó una foto frente al espejo en su camarín y dejó ver detalles de su look, en donde combinó un traje de baño con un piloto verde neón. Con las luces encandilando la imagen, la influencer demostró una vez más su fanatismo por este tipo de prendas y lo atenta que está a las tendencias actuales.

En esta foto, la cantante se mostró en el espejo de su camarín vistiendo un corpiño de microbikini en un tono verde neón, con detalles de frunces y aberturas. Complementó su look con una bombacha negra semitransparente de lencería. Sobre estas piezas, sumó un piloto translúcido en color verde que hizo juego con el corpiño.

Su look se completó con un maquillaje impactante que incluyó glitter plateado en los párpados y un delineado cat eye pronunciado. Como detalle final, la actriz eligió una manicura XL en un tono de verde que hizo juego con el resto de su look.

Lali Espósito microbikini Instagram

Junto a esta foto, Lali Espósito dejó un emotivo mensaje de fin de año para sus seguidores, reflexionando sobre la importancia del arte, el trabajo y las amistades en su vida. “Una vez más (por vez número 1000 millones) confirmé que el arte, el trabajo y los amigos son un remanso en este mundo enloquecido. Gracias siempre a todos los que me dan su amor y apoyan a mí y a mi trabajo así”, escribió. La publicación no solo llamó la atención por su estilo y glamour, sino también por su mensaje y así se lo hicieron saber sus fans, quienes dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando a la artista.