Floppy Tesouro apostó por la moda y se lució con una microbikini tejida que es ideal para el verano

Se filmó cuidando su pelo y marcó tendencia con su look.

Floppy Tesouro disfrutó de la orilla del mar y posó con un look que promete ser furor

El audaz conjunto de la modelo contó con un top triangular en tono rosa con detalles de tiras blancas que se atan al cuello. La parte inferior, por su parte, consistió de una bombacha de hilo tejido con un estampado colorido que combinó los colores rosa, blanco y beige. Para complementar el look playero, la influencer lució unos llamativos anteojos de sol de marco blanco y dejó su pelo suelto al viento.

Las fotos de Floppy Tesouro en Cancún no tardaron en causar revuelo entre sus 2,5 millones de seguidores en Instagram, quienes no escatimaron en cantidad de "me gustas" y halagos hacia su audaz estilo. En el texto de la publicación se dedicó a promocionar el producto para el pelo que se mostró aplicando.

De acuerdo a sus últimos posteos, parece estar disfrutando de unos merecidos días de descanso. A sus 35 años, demuestra que es un icono de moda y estilo para millones de fans que tiene alrededor del mundo.

Graciela Alfano sorprendió con una microbikini de un color inesperado que hizo match perfecto con la playa

Graciela Alfano marcó tendencia con una microbikini celeste. En esta ocasión, la exvedette subió a su cuenta de Instagram un video en donde se mostró entrando al mar vistiendo un traje de baño ideal para el verano. La mediática es una conocida fanática de la moda, por lo que parece haber estado atenta a uno de los tonos más usados en la temporada.

A sus 71 años, la modelo compartió un reel en donde se mostró muy alegre entrando al mar. Para esta ocasión optó por un conjunto estampado en tonos celestes de dos piezas. El conjunto contó con una dupla de alto impacto con corpiño triangular estilo underboob y una bombacha colaless XXS. Además, completó su look con un par de lentes de sol en total black, el cual también es una de las tendencias del 2024.

"Los amo y los bendigo. No se olviden de reír“, escribió Graciela Alfano en la publicación, en donde además le agregó algunos emojis de corazones y fuegos. Sus fans en poco tiempo le dejaron miles de comentarios y "me gusta". De esta manera, sigue confirmando que sigue siendo una persona relevante dentro del mundo del espectáculo, manteniendo su referencia en la moda y ahora también en el ambiente digital.

