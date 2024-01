Floppy Tesouro disfrutó el atardecer playero con microbikini y vestido crochet, la moda del verano

La crisis de Cande Tinelli a días de su boda con Coti Sorokin: "No llego, chicos"

Desde su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes detallando su look playero. En estas fotos, lució una microbikini en off white , compuesta por un corpiño de taza y una bombacha colaless cavada . Para complementar este conjunto, agregó una pieza tejida al crochet en el mismo tono. El outfit incluyó un crop top con mangas acampanadas y una falda de tiro bajo estilo pareo, ajustada al cuerpo y con flecos en el ruedo.

En algunas fotos, la modelo mostró su lado más tierno junto a su hija. "Verano soñado", escribió Floppy Tesouro en la publicación acompañado de un emoji de la bandera de Uruguay. El posteo rápidamente alcanzó más de 40 mil "Me gusta", demostrando la influencia y la aceptación de su estilo entre sus seguidores.

Nati Jota mostró las microbikinis que son furor para la playa: qué colores son tendencia en verano

Nati Jota viajó a Uruguay y marcó tendencia con cada uno de sus looks en donde vistió una microbikini. La periodista se encuentra trabajando desde las playas de Punta del Este realizando sus streaming. La influencer eligió para sus momentos de tiempo libre los conjuntos más usados por las famosas a lo largo de esta temporada de verano. En sus últimos posteos en su perfil de su cuenta de Instagram sorprendió a sus seguidores, quienes dejaron miles de reacciones.

En uno de los días calurosos de Punta del Este, la periodista fue a la playa y lució una microbikini celeste que se encuentra entre las tendencias del momento. El conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde rectangular y una bombacha colaless. La comunicadora además dejó a la vista su bronceado y se mostró al natural y relajada.

“Para todos los gustos. Bikaina, Susana, playa, laburo, homero sin articulaciones; todo lo que sería Olguita de verano. Elegí, estoy segura de que ganarás”, escribió en el texto de la publicación en su cuenta de Instagram. En otra de las fotos aprovechó las instalaciones del lugar donde se está hospedando para pasar la tarde cerca de una pileta. En esta ocasión eligió un traje de baño de color nude, con un corpiño de molde triangular y una obertura en el medio. Para la parte inferior optó por una bermuda de jean con flecos.

En una de las últimas publicaciones, mostró los detalles de una microbikini con estampado de flores, una opción que nunca pasa de moda. Este diseño con un corpiño con molde rectangular y una bombacha colaless negro y rojo es una de las tendencias de la temporada. Además, le sumó unos lentes de sol y el pelo suelto.

Sus fans dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde sus seguidores elogiaron no sólo su look sino también su trabajo desde la playa.