Una final del mundo con sabor a Superbowl: así sonó Desire, el himno de la FIFA, en Nueva Jersey La canción oficial de la FIFA sonó en las voces de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger y el histórico show de medio tiempo, contó con con figuras como Shakira, Madonna y los artistas de K-pop, BTS. Por Agregar C5N en









Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron “Desire”, el himno de la FIFA.

La previa de la gran final en Nueva Jersey tuvo su propio partido: Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger se plantaron en el escenario vestidos de azul e interpretaron Desire, el himno oficial de la FIFA, como si fuera la primera ovación del partido. Pausini sorprendió con su parte en español, detalle que le dio color a una presentación multicultural rodeada por las banderas de los 48 países participantes.

El MetLife Stadium vibró con una ceremonia que mezcló música y fútbol, con figuras como IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee en la previa, y que abrió paso al histórico debut del show de medio tiempo. A cargo de Chris Martin como director artístico, el entretiempo contó con 11 minutos de espectáculo con Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y más, en la primera final mundialista que combinó goles con estrellas globales.

Shakira volvió a pisar el escenario mundialista y también lo hicieron BTS el grupo de K-Pop surcoreano. Mientras que Justin Bieber aportó su repertorio de hits y Madonna, la Reina indiscutida del Pop mundial, sumó una resonante aparición junto a Ronaldo y Ronaldinho.

Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial. Redes sociales La curaduría del show quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, que diseñó una puesta pensada como jugada maestra: integrar géneros, culturas y estilos para ofrecer un espectáculo único. Por primera vez la FIFA extendió el descanso a 17 minutos, con 11 dedicados exclusivamente a la música y el resto a la logística en el campo de juego.

Así, la final entre Argentina y España no sólo fue fútbol sino también un entretiempo con sabor a Super Bowl y estrellas globales brillando en el escenario.