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19 de julio de 2026 Inicio

Una final del mundo con sabor a Superbowl: así sonó Desire, el himno de la FIFA, en Nueva Jersey

La canción oficial de la FIFA sonó en las voces de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger y el histórico show de medio tiempo, contó con con figuras como Shakira, Madonna y los artistas de K-pop, BTS.

Por
Laura Pausini

Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron “Desire”, el himno de la FIFA. 

La previa de la gran final en Nueva Jersey tuvo su propio partido: Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger se plantaron en el escenario vestidos de azul e interpretaron Desire, el himno oficial de la FIFA, como si fuera la primera ovación del partido. Pausini sorprendió con su parte en español, detalle que le dio color a una presentación multicultural rodeada por las banderas de los 48 países participantes.

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El MetLife Stadium vibró con una ceremonia que mezcló música y fútbol, con figuras como IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee en la previa, y que abrió paso al histórico debut del show de medio tiempo. A cargo de Chris Martin como director artístico, el entretiempo contó con 11 minutos de espectáculo con Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y más, en la primera final mundialista que combinó goles con estrellas globales.

Shakira volvió a pisar el escenario mundialista y también lo hicieron BTS el grupo de K-Pop surcoreano. Mientras que Justin Bieber aportó su repertorio de hits y Madonna, la Reina indiscutida del Pop mundial, sumó una resonante aparición junto a Ronaldo y Ronaldinho.

Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial.

Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial.

La curaduría del show quedó en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, que diseñó una puesta pensada como jugada maestra: integrar géneros, culturas y estilos para ofrecer un espectáculo único. Por primera vez la FIFA extendió el descanso a 17 minutos, con 11 dedicados exclusivamente a la música y el resto a la logística en el campo de juego.

Así, la final entre Argentina y España no sólo fue fútbol sino también un entretiempo con sabor a Super Bowl y estrellas globales brillando en el escenario.

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey

La artista argentina fue la elegida para entonar las estrofas en la previa del inicio de la final de Argentina y España en el Mundial 2026. La Nena de Argentina fue contactada a último memento y viajó de Europa a Estados Unidos en un vuelo privado.

En un lapso de tan solo 14 horas, la quilmeña mostró cómo partió de Europa y llegó a Estados Unidos. En sus cuentas de redes sociales, compartió con sus seguidores cuando está sobre el campo de juego bailando al ritmo de Can’t Get You Out Of My Head, de la estrella internacional Kylie Minogue. “Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”, escribió acompañado de la bandera argentina.

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