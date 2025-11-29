IR A
Las mejores 3 series navideñas de Netflix para ver en diciembre 2025

Para los fanáticos de la Navidad que ya vieron todas las producciones temáticas, estas series de pocos capítulos son ideales. Hay historias originales y también adaptaciones de libros.

Estas series navideñas son breves y muy entretenidas.

Las películas navideñas, ya sean fantasías animadas o comedias románticas, son un clásico de las Fiestas. Pero también existe otro género que, aunque menos explorado, tiene grandes historias y mucho romance para disfrutar en diciembre de 2025: las series de Netflix.

Esta comedia romántica se estrenó en Netflix el 19 de noviembre. 
La película que superó a Frankenstein en Netflix: es buenísima

La plataforma de streaming tiene muchas historias, algunas originales y otras adaptadas de libros, que decidió presentar en varios capítulos para poder desarrollar mejor los personajes, conflictos y enredos. Son comedias románticas navideñas, pero para maratonear.

Si sos fanático o fanática de los romances de Navidad pero ya viste todas las películas que existen sobre el tema, estas series de pocos episodios tienen todo lo que estás buscando y son perfectas para ver acompañadas por un buen mate y pan dulce.

Navidad en casa

Embed - Navidad en casa | Tráiler oficial | Netflix

Fue la primera serie noruega producida exclusivamente para Netflix y a menudo es considerada uno de los mejores contenidos navideños de la plataforma. Tiene dos temporadas de seis episodios cada una, con el estreno de la tercera anunciado para el 12 de diciembre de 2025. Cansada de las preguntas y presiones de su familia, Johanne miente y afirma que tiene un novio que llevará a la cena de Navidad. Ahora solo tiene 24 días para conocer al amor de su vida y taparle la boca a su familia.

Dash y Lily

Embed - Comedia - Dash y Lily Tráiler NETFLIX

Esta serie norteamericana tiene una sola temporada de ocho capítulos (perfecta para maratonear) y está basada en el libro El cuaderno de desafíos de Dash y Lily, de David Levithan y Rachel Cohn. La optimista Lily, de 17 años, deja un cuaderno rojo lleno de retos en un estante de su librería favorita. Allí lo encuentra el cínico Dash, quien, a pesar de odiar la Navidad, acepta el desafío. La aventura los llevará por distintos escenarios de Nueva York mientras surge el amor a distancia.

Odio la Navidad

Embed - Odio la Navidad (2022) | Tráiler Oficial Doblado Español Latino

Es la versión italiana de Navidad en casa, con el encanto de que está ambientada en escenarios de Venecia. Gianna es una enfermera soltera que está harta de soportar interrogatorios sobre su vida amorosa en la mesa familiar. Para que la dejen en paz, anuncia que traerá a su novio a la cena navideña, y emprende una carrera desesperada de 24 días para encontrar al candidato perfecto.

