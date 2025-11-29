Las mejores 3 películas navideñas de Netflix para ver en diciembre 2025 Se acercan las Fiestas y nada mejor que entrar en clima con unas buenas historias. Estas producciones recibieron muy buenas críticas y se distinguen por un enfoque moderno y original sobre Papá Noel. + Seguir en







Estas películas son perfectas para disfrutar solo o en familia. Freepik

Se acerca la época de las Fiestas y, en medio del caos habitual de fin de año, es un buen momento para compartir con la familia, armar el arbolito y empezar a palpitar el clima navideño con un clásico de esta época: las películas. Por suerte, Netflix tiene producciones perfectas para ver en diciembre de 2025.

Están los clásicos inolvidables, esos que ves Navidad tras Navidad y ya son prácticamente una tradición más. Pero en los últimos años también aparecieron películas con un enfoque novedoso, moderno o diferente respecto a Papá Noel y al origen de las Fiestas que vale la pena ver.

Estas tres películas navideñas se estrenaron entre 2018 y 2021, recibieron excelentes críticas y están disponibles en Netflix, pero no son las más conocidas. Es el momento perfecto para descubrirlas junto a tus hijos y renovar la magia de la Navidad mientras esperan el 25.

Klaus (2019) Embed - Klaus | Tráiler oficial | Netflix España Esta película española de animación, ideal para disfrutar con toda la familia, ofrece una versión alternativa de la leyenda de Papá Noel. Jesper es un joven rico y egoísta a quien su padre obliga a trabajar como cartero en el círculo polar ártico para conservar su herencia. Todo cambia cuando conoce a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado y se dedica a fabricar juguetes. Los actos de generosidad de esta extraña pareja transformarán al pueblo entero.

Las crónicas de Navidad (2018) Embed - Las crónicas de Navidad | Tráiler oficial | Netflix Protagonizada por Kurt Russell, esta comedia familiar presenta a un Papá Noel moderno y carismático. Dos hermanos, Kate y Teddy, quieren grabarlo mientras entrega los juguetes en Nochebuena, pero no resisten la tentación de subirse al trineo. Después de causar un accidente que pone en peligro la Navidad, tendrán que trabajar toda la noche junto a Papá Noel, sus elfos y sus renos para entregar los regalos a tiempo alrededor del mundo.

El chico que salvó la Navidad (2021) Embed - El chico que salvó la Navidad | Tráiler oficial | Netflix Nikolas es un niño común y corriente que decide aceptar la misión que propone el rey: encontrar magia para devolverle la esperanza a la gente. Junto a su reno Blitzen y Miika, su ratón parlante, emprende un viaje al norte para hallar a su papá, quien partió en busca de Elfhelm, la legendaria aldea de los elfos. Durante el viaje, Nikolas encontrará su destino y dará origen a la leyenda de la Navidad.