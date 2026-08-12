Larga lucha contra el cáncer: murió una famosa periodista con una importante trayectoria

La reconocida periodista estadounidense Florence "Flo" Anthony falleció el 6 de agosto a los 74 años, a causa de un cáncer, según confirmó en las últimas horas Jack Hirsch, biógrafo de su esposo, el excampeón mundial de boxeo Michael Spinks. La comunicadora, considerada una figura pionera para las mujeres afroamericanas dentro de los medios de comunicación de Estados Unidos, deja un extenso legado dentro del periodismo de espectáculos.
Anthony había nacido el 4 de marzo de 1952 en Ann Arbor, Michigan, y antes de dedicarse por completo al periodismo trabajó como publicista de reconocidas figuras del boxeo, entre ellas Muhammad Ali, Michael Spinks y Larry Holmes, con quien colaboró entre 1982 y 1985, durante parte de su reinado como campeón mundial de los pesos pesados.
En 1986 comenzó a trabajar en el New York Post dentro de la sección de resultados deportivos, con la intención inicial de convertirse en periodista deportiva. Sin embargo, su carrera terminó orientándose hacia el de entretenimiento, área en la que se transformó en una figura histórica ya que fue la primera mujer afroamericana en integrar el departamento de deportes del diario, y posteriormente también la primera en formar parte de su sección de espectáculos y de Page Six, uno de los espacios de celebridades más reconocidos del país.
Quién era Florence "Flo" Anthony
Florence Anthony se graduó en la Universidad de Howard y, luego de su etapa como publicista de boxeadores, se convirtió en una de las columnistas de chismes más influyentes del país. Fue la primera afroamericana en trabajar en la columna de chismes del New York Post, así como la primera afroamericana en escribir una columna propia en The National Examiner, donde se destacó por sus contactos directos con figuras como Michael Jackson, O.J. Simpson, Whitney Houston y Donald Trump.
A lo largo de su carrera, Anthony también colaboró habitualmente con el New York Daily News, donde escribía sobre entretenimiento en su columna "Confidential". También fue editora y redactora jefe de la revista Black Noir y redactora jefe de Black Elegance.
Como autora, publicó su primera novela, Keeping Secrets Telling Lies, en el año 2000, y en 2013 firmó contrato con Zane's Strebor Books para editar Deadly Stuff Players, cuya secuela, One Last Deadly Pay, salió a la luz en 2016. La periodista solía participar regularmente en festivales y exposiciones literarias para presentar sus obras y firmar ejemplares junto a sus lectores.
En el plano personal, Anthony comenzó su relación sentimental con Michael Spinks en 1987, con quien finalmente se casó el 6 de enero de 2026. La pareja residía en el barrio de East Harlem, en la ciudad de Nueva York, donde la periodista vivió gran parte de su vida y desarrolló buena parte de su extensa carrera dentro del periodismo de espectáculos.