Larga lucha contra el cáncer: murió una famosa periodista con una importante trayectoria Deja una marca del periodismo de entretenimiento. Su partida generó numerosas muestras de reconocimiento dentro del ambiente mediático. Agregar C5N en









Fue la primera afroamericana en trabajar en la columna de chismes del New York Post. Redes sociales

La reconocida periodista estadounidense Florence "Flo" Anthony falleció el 6 de agosto a los 74 años, a causa de un cáncer, según confirmó en las últimas horas Jack Hirsch, biógrafo de su esposo, el excampeón mundial de boxeo Michael Spinks. La comunicadora, considerada una figura pionera para las mujeres afroamericanas dentro de los medios de comunicación de Estados Unidos, deja un extenso legado dentro del periodismo de espectáculos.

Anthony había nacido el 4 de marzo de 1952 en Ann Arbor, Michigan, y antes de dedicarse por completo al periodismo trabajó como publicista de reconocidas figuras del boxeo, entre ellas Muhammad Ali, Michael Spinks y Larry Holmes, con quien colaboró entre 1982 y 1985, durante parte de su reinado como campeón mundial de los pesos pesados.

En 1986 comenzó a trabajar en el New York Post dentro de la sección de resultados deportivos, con la intención inicial de convertirse en periodista deportiva. Sin embargo, su carrera terminó orientándose hacia el de entretenimiento, área en la que se transformó en una figura histórica ya que fue la primera mujer afroamericana en integrar el departamento de deportes del diario, y posteriormente también la primera en formar parte de su sección de espectáculos y de Page Six, uno de los espacios de celebridades más reconocidos del país.

Getty images Quién era Florence "Flo" Anthony Florence Anthony se graduó en la Universidad de Howard y, luego de su etapa como publicista de boxeadores, se convirtió en una de las columnistas de chismes más influyentes del país. Fue la primera afroamericana en trabajar en la columna de chismes del New York Post, así como la primera afroamericana en escribir una columna propia en The National Examiner, donde se destacó por sus contactos directos con figuras como Michael Jackson, O.J. Simpson, Whitney Houston y Donald Trump.

A lo largo de su carrera, Anthony también colaboró habitualmente con el New York Daily News, donde escribía sobre entretenimiento en su columna "Confidential". También fue editora y redactora jefe de la revista Black Noir y redactora jefe de Black Elegance.