Selva confesó por qué eligió a Chiara en Gran Hermano: "Más vale malo conocido..."

Durante una visita al streaming de Gran Hermano, Selva se encargó de contar por qué seleccionó a Mancuso: " Elegí a Chiara porque ni pensé que estaba Ulises, más vale malo conocido que bueno por conocer pensé en mi cabeza. Después caí en la cuenta que Chiara obviamente prefería a Ulises". Con estas palabras, aseguró que no fue a propósito su elección de separar a este dúo.

"Entonces, cuando veo los dúos, ahí caí en la cuenta que yo no le puedo pedir a Chiara que se desviva defendiéndome a mí. Yo me hago mi propia propaganda, por favor ayúdenme a seguir en la casa. El corazón de Chiara está con Ulises", concluyó. De esta manera, la uruguaya evidenció que sabe que su decisión no le servirá de nada.

Con el inminente abandono de Chiara Mancuso, Selva se quedará sin su acompañante y se deberá esperar para conocer qué significa esto para su juego. Por eso, la uruguaya podría haber cavado su propia tumba en el reality show de Telefe.

