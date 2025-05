Inminente expulsión en Gran Hermano: lo confirmó Santiago del Moro

Todo comenzó con la decisión de Selva de elegir a Chiara Mancuso como su ayudante, en lugar de cederle la posibilidad a Ulises, su amigo íntimo en la casa. Si bien no generó peleas, la llegada de la jugadora era para fomentar el personaje del cordobés y no podrá ser.

Además, en las últimas horas se filtró un video de la casa donde la jugadora Chiara hablaba sobre su posible salida de la casa. “Me quiero ir sin perjudicar a Selva, a Selva no la ensucien. Yo me voy tarde porque me van a cancelar de todos lados y no es la idea”, habría dicho la jugadora.

Chiara Selva Redes sociales

“Se recontra cagaron en mí y esto deciden, o sea que esto es un papelón, porque yo ahora tengo que ir a abandonar, porque este motivo es un papelón”, habría agregado, según la información que publicó Adriana Bravista. De este modo, quien abandonaría la casa sería Chiara.

Ante las especulaciones, Del Moro publicó una historia con la puerta roja y escribió "Bye". Puede ser una de las expulsiones más rápidas de la historia.

Ingresaron ocho nuevos participantes a Gran Hermano: cómo quedó formada la casa

La casa de Gran Hermano 2024-25 recibió a ocho exparticipantes que cambiarán el juego de cara a la final del reality show y los hermanitos que aún estaban dentro del programa tuvieron que elegir un compañero para la definición, de forma que se formaron duplas totalmente inesperadas para el público.

Katia Fenocchio: Petrona Jerez.

Luz Tito: Luciana Martínez.

Sandra Priore: Andrea Lázaro.

Eugenia Ruiz: Santiago "Bati" Larrivey.

Selva Pérez: Chiara Mancuso.

Ulises Apóstolo: Jenifer Lauría.

Santiago "Tato" Algorta: Martina Pereyra.

Juan Pablo de Vigili: Giuliano Vaschetto.