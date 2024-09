El cantante Sebastián Yatra se refirió a sus relaciones amorosas luego de haber asegurado que no puede estar más de un año en relación y confirmó lo que todos esperaban respecto a la artista Tini Stoessel, con quien él tuvo un vínculo durante 2019. “Cada historia la he vivido con el corazón”, indicó en una entrevista en Vale 97.5.

“Quiero estar con esa persona porque quiero, pero como manejas esa dualidad de que estás por ejemplo de viaje y quiero tener libertad, si salgo de fiesta significa que me va a coartar alguien, si quiero hacer algo no puedo hacerlo”, indicó en el podcast “A solas”.

Por eso se generó la polémica de si le había sido infiel a Tini, ya que ambos aseguraron haber terminado bien la relación, pero no fue así. “Dices una palabra que puede servir para un titular y la agarran. Cada historia que he vivido, la he vivido con el corazón”, explicó en Vale 97.5.

“He cuidado a cada persona que ha sido parte de mi vida y espero seguir de esa forma. Si me tienen con una cámara todo el día, habría 10 titulares al día. Yo nunca he sido infiel en mi vida. Siempre hay algo para agarrarse. Yo no me estreso mucho con esas cosas”, concluyó.