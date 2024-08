Se separó uno de los cantantes más reconocidos antes de irse de vacaciones: "Fue infiel"

En un recital, la española sorprendió con unas palabras donde parecía referirse a su novio: “Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y los quieres tanto, y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada”.

Yatra Aitana Redes sociales

La periodista Pilar Vidal pudo hablar con el entorno de la artista y confirmó la noticia en exclusiva al diario ABC: “Ruptura oficialmente”. Yatra le blanqueó su deseo de separarse a pocos días de irse de vacaciones y esto fue un impacto para la cantante.

En redes sociales se filtró un video en el que el colombiano contaba que no se veía en una relación larga porque “tenía ganas de ser infiel”. Pero como la relación no era abierta, lo cual todos los rumores de infidelidad podrían haber sido cierto. De hecho, el vidente Maestro Joao lo contó: “Aitana ha sido fiel al mil por mil. No podemos decir lo mismo de la otra parte”.