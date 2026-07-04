El supuesto amante de la China Suárez, rompió el silencio: "Solo nosotros lo sabemos" Franco Deambrosi, apuntado como el presunto amante de la actriz, habló a través de sus redes sociales y, lejos de callar los rumores, el extenso mensaje dejó más interrogantes. Agregar C5N en









El piloto de TC habló.

Franco Deambrosi, el joven señalado como el tercero en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez, no se guardó nada y salió a responder con un extenso mensaje en sus redes sociales que, para muchos, parece decir más de lo que intenta ocultar. ¿Hay algo de cierto en los rumores de un affaire?

La crisis entre la flamante pareja que disfruta de sus vacaciones antes de volver a Turquía, sigue dando de qué hablar. Aunque la pareja desmintió los rumores de separación con fotos y videos en sus redes sociales, continúan apareciendo supuestos terceros en discordia que vuelven a alimentar las versiones sobre un conflicto en la relación. Así es como Franco Deambrosi apareció en escena y está acaparando todas las miradas.

El joven, que es piloto de Turismo Carretera, fue apuntado por Yanina Latorre como el supuesto tercero en discordia de la China y Mauro en medio de esta crisis por la joven rusa. Latorre, no solo aseguró que tiene confirmado el affaire entre la actriz y el piloto de automovilismo, sino que también posee chats que lo prueban todo. De hecho, la conductora dijo que habló con el joven y que él, le confirmó todo.

Pese a las amenazas de la conductora de SQP, quien se adelantó y brindó detalles del supuesto romance clandestino fue el mismísimo Franco, quien escribió un extenso posteo que no pasó desapercibido y parece decir mucho.

Qué escribió Franco sobre los rumores sobre su romance con la China Suárez “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó diciendo Franco. Luego agregó, “en estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”, reflexionó.